с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предупреждение сервису бронирования Booking.com, согласно которому компания должна убрать из соглашений с российскими партнерами пункт, обязывающий отели предоставлять гарантию лучшей цены. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе ФАС.

ФАС потребовала от Booking.com не навязывать отелям паритет цен

Общество КС РФ счел законным изъятие имущества у друзей и родных коррупционеров Нормы закона, позволяющие изымать в пользу государства имущество любых лиц, а не только членов семьи коррупционера, не противоречат Конституции России согласно решению Конституционного суда.

Происшествия В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа многоэтажного жилого дома.

Кино Зрители признали «Мстителей: Финал» главным фильмом 2019 года Лучшей актрисой стала Зендая Колман («Человек-паук: Вдали от дома»), она же победила в номинации «Звезда драматического сериала» за роль в «Эйфории».

Армия и оружие В Германии автомат Калашникова назвали «смертоносной легендой» В материале отмечается, что, вопреки широко распространенному мнению, автомат Калашникова не является копией немецкой штурмовой винтовки 1944 года, "хоть и не найти ни одного другого оружия, внешне настолько похожего на автомат Калашникова".

Политика «Нафтогаз» требует от «Газпрома» допуска на ГИС Суджа для проверки Украинский «Нафтогаз» призвал «Газпром» допустить своих экспертов на российскую пограничную газоизмерительную станцию Суджа для проведения проверки.

Политика В Киеве заявили об отсутствии препятствий для нормандского саммита На заседании трёхсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе были сняты последние препятствия для встречи в нормандском формате.

Политика Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США Задержанного в Израиле россиянина Алексея Буркова экстрадируют в настоящий момент в США.

Политика На Украине завели два уголовных дела против Владимира Соловьева Служба безопасности Украины завела два уголовных дела по статье "посягательство на территориальную целостность Украины" против российского журналиста Владимира Соловьева, сообщил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко со ссылкой на ответ СБУ.

Происшествия Предпринимателя, угощавшего чебуреками людей во время протестов за сквер, вызвали в СК Владельца чебуречной «Время Ч» Антона Чурбанова, который угощал людей чебуреками во время майских протестов в сквере у Драмтеатра, вызвали в СУ СКР по Свердловской области, чтобы допросить в качестве свидетеля по делу о массовых беспорядках.

Транспорт В России появится новый дорожный знак В 2020 году на дорогах России появятся мобильные таблички «Фотовидеофиксация» на желтом фоне для обозначения переносных камер-треног.

Авто Hyundai готовит новый компактный седан Aura Аналитики называют Hyundai Aura преемником модели Xcent, которая выпускается на том же индийском рынке уже около пяти лет.

Политика Савченко призвала Зеленского «не быть лохом» Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко написала обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому на своей странице в Facebook.

Авто Mitsubishi представила внедорожную версию Mitsubishi Xpander Для рынка Индонезии выпустили кросс-версию минивэна Mitsubishi Xpander.

Общество ВЦИОМ перечислил главные страхи россиян ВЦИОМ определил, чего боятся россияне, и сравнил полученный результат с аналогичным показателем за январь 2019 года.

Экономика Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2 Речь идет о том, что ВТБ — нынешний совладелец Tele2 — выкупит допэмиссию "Ростелекома", которая может оцениваться примерно в 56 млрд руб. Одновременно "дочка" "Ростелекома" "Мобител" и Tele2 Russia Holding AB заключат договор об обмене 10% обыкновенных акций "Ростелекома" на 10% долей в "Т2 РТК Холдинге".

Происшествия Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.

Экономика В ЦБ рассказали об оттоке капитала из России в 2019 году По данным ЦБ, чистый отток капитала из России за указанное время сократился на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил $31,6 млрд.

Происшествия В Твери из горящего дома эвакуировали 35 человек В Твери загорелось одно из зданий так называемых Морозовских казарм.

Политика Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном» 11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.

Футбол Глава ВТБ допустил увеличение бюджета «Динамо» в следующем году Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в следующем году бюджет футбольного клуба «Динамо», владельцем которого является банк, может увеличиться.

Происшествия Доценту СПбГУ привезут в СИЗО очки и книги Ранее Соколов в ходе встречи с главой городской Общественной наблюдательной комиссии Александром Холодовым попросил передать ему в СИЗО очки, так как без них он не может читать.

Общество Экс-президент США Джимми Картер госпитализирован «Бывший президент США Джимми Картер был госпитализирован этим вечером в университетскую больницу Эмори для процедуры по снижению давления на его мозг, вызванного кровотечением из-за недавнего падения», - сообщается на сайте президентского Центра Картера.

Общество Екатерина Андреева удивилась зарплате Андрея Малахова Ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева заявила, что удивилась, когда узнала, что Андрей Малахов получал зарплату $50 тыс. во время работы на том же канале.