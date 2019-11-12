Общество
ИзвестияФАС потребовала от Booking.com не навязывать отелям паритет цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предупреждение сервису бронирования Booking.com, согласно которому компания должна убрать из соглашений с российскими партнерами пункт, обязывающий отели предоставлять гарантию лучшей цены. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе ФАС.
Читать в источнике
Оценить25
с чего всё началось
По данным ведомства, нарушения сервиса заключаются в навязывании гостиницам и отелям «невыгодных условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей».RT на русском10:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 12:05, Ашберн
Общество
КС РФ счел законным изъятие имущества у друзей и родных коррупционеров
Нормы закона, позволяющие изымать в пользу государства имущество любых лиц, а не только членов семьи коррупционера, не противоречат Конституции России согласно решению Конституционного суда.
REGNUM 01:20
Происшествия
В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа
В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа многоэтажного жилого дома.
Газета.Ru вчера в 01:37
Кино
Зрители признали «Мстителей: Финал» главным фильмом 2019 года
Лучшей актрисой стала Зендая Колман («Человек-паук: Вдали от дома»), она же победила в номинации «Звезда драматического сериала» за роль в «Эйфории».
Афиша Daily вчера в 04:15
Армия и оружие
В Германии автомат Калашникова назвали «смертоносной легендой»
В материале отмечается, что, вопреки широко распространенному мнению, автомат Калашникова не является копией немецкой штурмовой винтовки 1944 года, "хоть и не найти ни одного другого оружия, внешне настолько похожего на автомат Калашникова".
Российская газета 06:47
Политика
«Нафтогаз» требует от «Газпрома» допуска на ГИС Суджа для проверки
Украинский «Нафтогаз» призвал «Газпром» допустить своих экспертов на российскую пограничную газоизмерительную станцию Суджа для проведения проверки.
Евразия Daily вчера в 23:22
Политика
В Киеве заявили об отсутствии препятствий для нормандского саммита
На заседании трёхсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе были сняты последние препятствия для встречи в нормандском формате.
RT на русском 10:44
Теннис
Федерер обыграл Берреттини на Итоговом турнире ATP
ProstoProSport 10:47
Политика
Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США
Задержанного в Израиле россиянина Алексея Буркова экстрадируют в настоящий момент в США.
Life.ru вчера в 16:24
Политика
На Украине завели два уголовных дела против Владимира Соловьева
Служба безопасности Украины завела два уголовных дела по статье "посягательство на территориальную целостность Украины" против российского журналиста Владимира Соловьева, сообщил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко со ссылкой на ответ СБУ.
РИА Новости 04:22
Происшествия
Предпринимателя, угощавшего чебуреками людей во время протестов за сквер, вызвали в СК
Владельца чебуречной «Время Ч» Антона Чурбанова, который угощал людей чебуреками во время майских протестов в сквере у Драмтеатра, вызвали в СУ СКР по Свердловской области, чтобы допросить в качестве свидетеля по делу о массовых беспорядках.
It`s My City 09:53
Транспорт
В России появится новый дорожный знак
В 2020 году на дорогах России появятся мобильные таблички «Фотовидеофиксация» на желтом фоне для обозначения переносных камер-треног.
Известия 03:32
Авто
Hyundai готовит новый компактный седан Aura
Аналитики называют Hyundai Aura преемником модели Xcent, которая выпускается на том же индийском рынке уже около пяти лет.
Car.ru 04:50
Политика
Савченко призвала Зеленского «не быть лохом»
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко написала обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому на своей странице в Facebook.
РИА Новости 06:48
Авто
Mitsubishi представила внедорожную версию Mitsubishi Xpander
Для рынка Индонезии выпустили кросс-версию минивэна Mitsubishi Xpander.
Тарантас Ньюс 03:49
Общество
ВЦИОМ перечислил главные страхи россиян
ВЦИОМ определил, чего боятся россияне, и сравнил полученный результат с аналогичным показателем за январь 2019 года.
Будущее России. Национальные проекты 02:10
Экономика
Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2
Речь идет о том, что ВТБ — нынешний совладелец Tele2 — выкупит допэмиссию "Ростелекома", которая может оцениваться примерно в 56 млрд руб. Одновременно "дочка" "Ростелекома" "Мобител" и Tele2 Russia Holding AB заключат договор об обмене 10% обыкновенных акций "Ростелекома" на 10% долей в "Т2 РТК Холдинге".
РБК 10 ноября в 18:47
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Экономика
В ЦБ рассказали об оттоке капитала из России в 2019 году
По данным ЦБ, чистый отток капитала из России за указанное время сократился на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил $31,6 млрд.
RT на русском 08:24
Происшествия
В Твери из горящего дома эвакуировали 35 человек
В Твери загорелось одно из зданий так называемых Морозовских казарм.
Российская газета 09:11
Политика
Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»
11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
Ведомости 04:58
Футбол
Глава ВТБ допустил увеличение бюджета «Динамо» в следующем году
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в следующем году бюджет футбольного клуба «Динамо», владельцем которого является банк, может увеличиться.
РБК 08:05
Общество
Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления
Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 05:18
Происшествия
Доценту СПбГУ привезут в СИЗО очки и книги
Ранее Соколов в ходе встречи с главой городской Общественной наблюдательной комиссии Александром Холодовым попросил передать ему в СИЗО очки, так как без них он не может читать.
RT на русском 06:33
Общество
Экс-президент США Джимми Картер госпитализирован
«Бывший президент США Джимми Картер был госпитализирован этим вечером в университетскую больницу Эмори для процедуры по снижению давления на его мозг, вызванного кровотечением из-за недавнего падения», - сообщается на сайте президентского Центра Картера.
ТК Звезда вчера в 23:15
Футбол
Тедеско: помимо «Спартака» были и другие предложения
Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября, сменив Олега Кононова, уволенного за неудовлетворительные результаты.
ODDS.ru 11:07
Общество
Екатерина Андреева удивилась зарплате Андрея Малахова
Ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева заявила, что удивилась, когда узнала, что Андрей Малахов получал зарплату $50 тыс. во время работы на том же канале.
РБК 09:47
Общество
Чешская НПО «Человек в беде» внесена в перечень нежелательных в России
«В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена организация «Člověk v tísni, o.p.s» («People In Need», «Человек в беде») (Чешская Республика)», — говорится в сообщении министерства.
RT на русском 11:41
Футбол
«Барселона» представила новую форму в цветах каталонского флага
«Барселона» презентовала новую экипировку, выполненную в золотистых и красных цветах Каталонии.
Sport24.ru 07:49