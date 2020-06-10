Общество
КоммерсантъФАС потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала оператору связи Tele2 предупреждение и потребовала от него отменить недавнее повышение тарифов на свои услуги. В среднем за последний месяц компания повысила стоимость тарифов на 10%.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала оператору связи Tele2 предупреждение и потребовала от него отменить недавнее повышение тарифов на свои услуги.Коммерсантъ09:10
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