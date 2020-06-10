Общество

КоммерсантъКоммерсантъФАС потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала оператору связи Tele2 предупреждение и потребовала от него отменить недавнее повышение тарифов на свои услуги. В среднем за последний месяц компания повысила стоимость тарифов на 10%.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала
 оператору связи Tele2 предупреждение и потребовала от него отменить недавнее повышение тарифов на свои услуги.
Коммерсантъ09:10

Подробнее о событии

ФАС обязала Tele2 отменить повышение тарифов

РБК09:38

ФАС потребовала от Tele2 вернуть стоимость тарифов

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ФАС потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов

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ФАС выдала Tele2 предупреждение в связи с повышением стоимости услуг связи

ТАСС09:17

ФАС потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов

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ФАС потребовала снижения цен от Tele2

Rambler News Service08:55

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РИА Новости08:41
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