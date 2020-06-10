Общество
Эхо МосквыФАС потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов
Федеральная антимонопольная служба потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов. В ведомстве сообщили, что с 12 мая услуги связи в компании подорожали в среднем на 10%.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала оператору связи Tele2 предупреждение и потребовала от него отменить недавнее повышение тарифов на свои услуги.Коммерсантъ09:10
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Игромания.ру 12:36
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Судебное заседание в отношении экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, отложили до 15 июня.
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Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»
В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv 01:11
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Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Наука
Ученые обосновали постоянное ношение масок для профилактики COVID-19
Ученый подчеркнул, что широкое использование масок в сочетании с «социальным дистанцированием и некоторыми мерами по локализации» могут стать «приемлемым способом борьбы с пандемией и возобновления экономической активности» задолго до разработки и доступности эффективной вакцины против COVID-19.
Ридус вчера в 19:49
Авто
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В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов - Дубае - расположена огромная стоянка, куда свозят разбитые и брошенные автомобили, в том числе суперкары.
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Футбол
Медведев прокомментировал информацию о переходе Давида Луиза в «Зенит»
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном переходе бразильского защитника лондонского «Арсенала» Давида Луиза.
Нева Спорт 12:06
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Мойка78 08:58
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Депутаты в третьем чтении утвердили антикризисный бюджет Петербурга
Депутаты Законодательного Собрания Петербурга утвердили в окончательном третьем чтении корректировку бюджета на 2020 год, предпринятую в связи с карантином в период пандемии Covid-19.
Gazeta.SPb 05:12
Транспорт
Поезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня
Российская газета 13:38
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В МИД РФ назвали условие открытия границы с Белоруссией
Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что граница между Россией и Белоруссией откроется, как только угроза коронавируса пойдет на убыль.
Общественная служба новостей 13:41
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
Газета.Ru 13:21
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Шувалов прокомментировал обращение энгельсских медиков к Путину
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Голливудские актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс высоко оценили сценарий четвертой части культового фантастического боевика «Матрица», написанный Ланой Вачовски.
Культуромания 08 июня в 12:39
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Путин подписал закон об удвоении детских пособий
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Путин поддержал решение Дрозденко баллотироваться на новый срок
Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает решение главы Ленинградской области Александра Дрозденко баллотироваться на очередной губернаторский срок, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:14
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Жара в России сменится «арктическим вторжением»
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Общество
Минстрой оценил потери от заморозки тарифов ЖКХ
Ранее министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев рассказал, что Минстрой обсуждает предложение не поднимать тарифы за услуги ЖКХ с 1 июля 2020 года.
Газета.Ru 13:34
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Дочь Кафельникова снялась обнаженной для известного журнала: фото
Алеся Кафельникова, дочь самого титулованного теннисиста в истории России Евгения Кафельникова, снялась обнаженной.
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