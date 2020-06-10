с чего всё началось

Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Происшествия В Челябинской области динамика распространения COVID-19 пошла на спад На Южном Урале динамика распространения коронавирусной инфекции вновь пошла на спад. За прошедшие сутки заболевание выявлено у 116 человек.

Наука Ученые выяснили, какая группа крови меньше подвержена коронавирусу Специалисты американского сервиса по расшифровке генома 23andMe выяснили, что люди с первой группой крови подвержены заражению SARS-COV-2 примерно на 18% меньше, чем обладатели других групп крови. 37

Авто Кроссовер Toyota Wildlander ставит рекорды продаж Как выяснил портал "Новые автомобили" в ходе мониторинга авторынка, в мае текущего года Wildlander установил рекорд по продажам и стал вторым по популярности кроссовером в модельном ряду японского автогиганта с результатом 7,6 тысячи реализованных авто, уступив только собрату RAV4. 4

Футбол Научно доказано, что Месси в два раза лучше Роналду Исследование приходит к выводу, что Месси больше действует с мячом, генерирует больше моментов и оказывает большее влияние на конечный результат матча, чем Роналду.

Политика Республиканцы предложили ввести новые санкции против России Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России. 1,3K

Транспорт ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость По заявлению заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майора полиции Александра Быкова, проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение с помощью средства индикации этанола в выдыхаемом воздухе будет обсужден в Общественной палате РФ. 377

Происшествия Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу. 214

Происшествия Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержали по делу о разливе топлива В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная. 305

Общество Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере. 1,3K

Происшествия Ефремов согласился отправиться под домашний арест Следствие запросило отправить Ефремова под домашний арест до 9 августа. Ефремов заявил, что согласен с такой мерой пресечения. 7,2K

Авто Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50 Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться. 3

Политика Климкин назвал способ вернуть Крым Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал способ вернуть Крым обратно Украине. 882