с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов. В ведомстве сообщили, что с 12 мая услуги связи в компании подорожали в среднем на 10%.

Кино HBO Max отказалась от фильма «Унесенные ветром» из-за расовых тем Американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" 1939 года из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе. 163

Футбол «Челси» предложил Хавертцу контракт на 5 лет с зарплатой 8 млн евро «Синие» предложили 20-летнему игроку пятилетний контракт с зарплатой 8 миллионов евро в год. Также на немца претендует «Бавария».

Происшествия В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону. 1,2K

Игры Научно-фантастический шутер Disintegration разочаровал критиков Маркус Лето опасался, что у него получится банальная RTS, — и вместо этого переделал Disintegration в банальный шутер.

Политика Россия назвала условие открытия границы с Белоруссией Граница РФ и Белоруссии будет открыта, как только пандемия коронавируса пойдет на реальную убыль и будет возможность для снятия существующих из-за нее ограничений для возобновления как авиа, так и других видов сообщения между двумя странами, это может произойти в ближайшее время, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе онлайн-конференции, посвященной российско-белорусским отношениям. 12

Политика Климкин назвал единственный способ «вернуть» Крым Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст. 141

Происшествия В Мюнхене неизвестные въехали на машине в группу людей Уточняется, что злоумышленники сначала въехали на автомобиле в группу людей, а затем вышли из машины и начали их избивать.

Футбол Начальник белорусского Арсенала: Евгений Савин точно сыграет за наш клуб Начальник дзержинского "Арсенала" Василий Князюк рассказал о контракте с экс-футболистом и автором YouTube-канала "КраСава" Евгением Савиным, передает Moldfootball.com.

Здоровье Наркологи оценили новые правила медосвидетельствования водителей Формулировки нового порядка медицинского освидетельствования водителей, разработанного Минздравом, не исключают, что некоторым водителям придется сдавать дорогостоящий тест CDT.

Экономика В Латвии заявили о «забранном» Усть-Лугой угле Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс рассказал о положении латвийских железных дорог и о новой нормальности на рынке грузоперевозок. 5