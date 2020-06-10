Общество
Эхо МосквыФАС потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов
Федеральная антимонопольная служба потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов. В ведомстве сообщили, что с 12 мая услуги связи в компании подорожали в среднем на 10%.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала оператору связи Tele2 предупреждение и потребовала от него отменить недавнее повышение тарифов на свои услуги.Коммерсантъ09:10
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Суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца
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Климкин назвал единственный способ «вернуть» Крым
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст.
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Добавим, что в прошлом сезоне Кубок страны выиграл московский «Локомотив».
Город55.ру вчера в 07:54
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Минтруд отказался от особых правил увольнений во время пандемии
Министерство труда внесло изменения в проект регулирования трудовых отношений, пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.
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Начальник белорусского Арсенала: Евгений Савин точно сыграет за наш клуб
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ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
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Стало известно о попытке суицида Ефремова
Стало известно о попытке суицида актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Стали известны ограничения для Ефремова на домашнем аресте
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СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске
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