Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыФАС потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов

Федеральная антимонопольная служба потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов. В ведомстве сообщили, что с 12 мая услуги связи в компании подорожали в среднем на 10%.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала
 оператору связи Tele2 предупреждение и потребовала от него отменить недавнее повышение тарифов на свои услуги.
Коммерсантъ09:10

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В Tele2 отреагировали на претензии ФАС по тарифам

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ФАС потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов

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ФАС потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов

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