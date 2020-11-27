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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в несколько раз повысила цена на два лекарства для лечения рака, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

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