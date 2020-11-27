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ФАС повысила цены на лекарства для лечения рака из списка жизненно важных

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в несколько раз повысила цена на два лекарства для лечения рака, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

ФАС борется с дефицитом лекарств повышением цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) впервые существенно повысила стоимость двух онкопрепаратов из перечня ЖНВЛП. Предельная отпускная цена ломустина выросла в десять раз, азатиоприна — вдвое.
Коммерсантъвчера в 17:45
Подробнее о событии
Эхо Москвы

ФАС повысила предельные отпускные цены на два препарата для лечения онкологии из перечня жизненно необходимых

Эхо Москвы23:03
РБК

ФАС повысила цены на два онкопрепарата из списка жизненно важных

РБКвчера в 23:53
ТАСС

ФАС согласовала цены производителей на два дефицитных онкопрепарата

ТАССвчера в 10:47
Ведомости

ФАС повысила предельные цены на два препарата от рака

Ведомостивчера в 00:33
URA.Ru

В России выросли цены на лекарства от рака

URA.Ruвчера в 00:20
Lenta.ru

Власти России объяснили взлет цен на лекарства от рака

Lenta.ruвчера в 12:53
Коммерсантъ

ФАС борется с дефицитом лекарств повышением цен

Коммерсантъвчера в 17:45

Оздоев отреагировал на резкие слова Черчесова в адрес футболистов сборной

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев поддержал главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, который подвергся осуждению за телеинтервью «Матч ТВ», где он раскритиковал ряд футболистов.
РБК спортвчера в 08:55

Большунов не вошел в призы в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Александр Большунов Руке / Финляндия / AbsolutTV.ru / Новости / Российский лыжник Александр Большунов занял 4-е место в спринте классическим стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
Absolut TVвчера в 13:52

Роскомнадзор попросил российские IT-компании помочь отечественным СМИ

Роскомнадзор обратил внимание российских СМИ на «необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах», а также попросил ведущие интернет-компании страны «помочь СМИ в их создании и популяризации».
RT на русском08:13

Норвегия предложила ISU поднять возрастной ценз в фигурном катании

Норвежская ассоциация фигурного катания внесла в Международный союз конькобежцев (ISU) предложение о том, чтобы увеличить у женщин возраст перехода с юниорского уровня на взрослый с 15 до 17 лет.
Газета.Ruвчера в 16:04

В Волгограде избрали меру пресечения сестре фигуранта дела об убийстве после ссоры в чате

Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий сестре главного фигуранта дела об убийстве мужчины из-за ссоры в родительском чате, сообщила ТАСС в субботу руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.
ТАСС04:46