Видео Фото Интересное видео Автовоспроизведение Дождь Городовой It`s My City Мой Брянск РЕН ТВ Eurosport.ru Известия МИР 24 Тарантас Ньюс Дума ТВ Piter.tv Дума ТВ Мой Брянск Телеканал 360° Piter.tv РЕН ТВ РЕН ТВ Известия

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в несколько раз повысила цена на два лекарства для лечения рака, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Поделиться