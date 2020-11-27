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ФАС повысила цены на лекарства для лечения рака из списка жизненно важных

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в несколько раз повысила цена на два лекарства для лечения рака, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

ФАС борется с дефицитом лекарств повышением цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) впервые существенно повысила стоимость двух онкопрепаратов из перечня ЖНВЛП. Предельная отпускная цена ломустина выросла в десять раз, азатиоприна — вдвое.
Коммерсантъвчера в 17:45
Подробнее о событии
Эхо Москвы

ФАС повысила предельные отпускные цены на два препарата для лечения онкологии из перечня жизненно необходимых

Эхо Москвы23:03
URA.Ru

В России выросли цены на лекарства от рака

URA.Ruвчера в 00:20
ТАСС

ФАС согласовала цены производителей на два дефицитных онкопрепарата

ТАССвчера в 10:47
Ведомости

ФАС повысила предельные цены на два препарата от рака

Ведомостивчера в 00:33
Lenta.ru

Власти России объяснили взлет цен на лекарства от рака

Lenta.ruвчера в 12:53
РБК

ФАС повысила цены на два онкопрепарата из списка жизненно важных

РБКвчера в 23:53
Коммерсантъ

ФАС борется с дефицитом лекарств повышением цен

Коммерсантъвчера в 17:45

Лоза обвинил Киркорова в том, что его не берут на «Голубой огонёк»

Как считает музыкант, виноват в этом Филипп Киркоров, и пояснил, что певец шьёт на новогодние корпоративы по 20 костюмов, но если ему сказать, что Лоза хочет спеть новогоднюю песню, то поп-король устроит скандал и драку.
Лоза обвинил Киркорова в том, что его не берут на «Голубой огонёк»
News.ru06:19

Кудрин ожидает спада экономики России больше чем на 4%

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что спад экономики в России в 2020 году превысит официальный прогноз 3,9%. По его мнению, он будет выше 4%. Экономист ожидает очень высокого падения уровня жизни и увеличения количества бедных на 1 млн человек.
Коммерсантъ03:40

Большунов не вошел в призы в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Александр Большунов Руке / Финляндия / AbsolutTV.ru / Новости / Российский лыжник Александр Большунов занял 4-е место в спринте классическим стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
Absolut TVвчера в 13:52

МИД РФ осудил планы Санду добиться вывода российских войск из Приднестровья

Мария Захарова, официальный представитель МИД России сообщила, что заявление, сделанное избранным президентом Молдавии Майей Санду о том, что Российская Федерация должна вывести своих военнослужащих из Приднестровья подрывает все проделанные усилия по мирному урегулированию.
Evo-rus.comвчера в 14:01

Главы правительств Польши и Венгрии подписали Декларацию против правил ЕС

В прошлый четверг Виктор Обран и Матеуш Моравецкий подписали Декларацию в Будапеште, в которой говорилось о сложившейся на данный момент ситуации, создающей препятствия завершению законодательного процесса.
FBM.ru04:00

Узбекистан намерен начать испытания вакцины «Спутник V» в конце года

"В случае положительного ответа (РФПИ – ред.) планируем уже в конце текущего или начале будущего года приступить к клиническим испытаниям этой вакцины", - сказал Хаджибаев, отвечая на вопрос о возможных сроках использования вакцины "Спутник V" в Узбекистане.
РИА Новости06:13