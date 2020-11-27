Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
АБН
АБН

ФАС повысила цены на лекарства для лечения рака из списка жизненно важных

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в несколько раз повысила цена на два лекарства для лечения рака, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

ФАС борется с дефицитом лекарств повышением цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) впервые существенно повысила стоимость двух онкопрепаратов из перечня ЖНВЛП. Предельная отпускная цена ломустина выросла в десять раз, азатиоприна — вдвое.
Коммерсантъвчера в 17:45
Подробнее о событии
Эхо Москвы

ФАС повысила предельные отпускные цены на два препарата для лечения онкологии из перечня жизненно необходимых

Эхо Москвы23:03
Lenta.ru

Власти России объяснили взлет цен на лекарства от рака

Lenta.ruвчера в 12:53
Ведомости

ФАС повысила предельные цены на два препарата от рака

Ведомостивчера в 00:33
ТАСС

ФАС согласовала цены производителей на два дефицитных онкопрепарата

ТАССвчера в 10:47
URA.Ru

В России выросли цены на лекарства от рака

URA.Ruвчера в 00:20
РБК

ФАС повысила цены на два онкопрепарата из списка жизненно важных

РБКвчера в 23:53
Коммерсантъ

ФАС борется с дефицитом лекарств повышением цен

Коммерсантъвчера в 17:45

Агент Миранчука рассказал о состоянии здоровья футболиста «Аталанты»

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал о состоянии здоровья своего клиента, у которого была выявлена коронавирусная инфекция.
Агент Миранчука рассказал о состоянии здоровья футболиста «Аталанты»
RT на русскомвчера в 13:42

Яхта «подруги Путина» Светланы Кривоногих плавает с эскортом ВМФ

Недавнее расследование «Проекта» о бывшей уборщице из Петербурга Светлане Кривоногих, которая летала с Путиным на самолете, родила девочку Елизавету Владимировну, странным образом похожую на президента, и стала миллиардершей, наделало много шума.
Собеседниквчера в 08:38

В Крыму призвали Киев не ждать от США помощи в возвращении полуострова

Ранее Елисеев в эфире телеканала "Прямой" сказал, что Украине следует улучшить сотрудничество с США и развивать связи с будущей администрацией Джо Байдена, чтобы Вашингтон усилил санкционное давление на Россию и помог "вернуть" Крым.
РИА Новости03:50

Число пострадавших при наезде на пешеходов в Челябинске выросло до шести

В результате столкновения автомобилей Renault Logan и Toyota Land Cruiser первое авто, за рулем которого сидел мужчина 1968 года рождения, изменило траекторию движения, совершив наезд на ограждение и территорию остановки, где находились люди.
Российская газета06:00

В России заявили о готовности США к войне из-за «Северного потока-2»

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев заявил о готовности США воевать с Россией, чтобы помешать достроить газопровод «Северный поток-2».
Lenta.ru00:40

Жена вратаря ФК «Ростов» порадовала мужа и подписчиков откровенными снимками

Жена голкипера ростовского футбольного клуба Ксения Песьякова в преддверии игры "Ростов" - "Динамо" порадовала своих подписчиков и супруга в их числе откровенными снимками с отдыха.
КП - Ростов-на-Дону07:30

«Шахтёр» из Солигорска стал чемпионом Беларуси, победив «Минск» в компенсированное время

По итогам основного времени на табло был ничейный счёт – 2:2. Но в компенсированное время «Шахтёр» в большинстве вырвал победу за счёт голов Бегунова и Архипова и стал чемпионом.
Чемпионат08:07