Цены на газ вырастут для населения России с 1 августа. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 16 июля, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

ФАС повысит цены на газ для населения с 1 августа

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