Энергетика
ИзвестияФАС повысит цены на газ для населения с 1 августа
Цены на газ вырастут для населения России с 1 августа. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 16 июля, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
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Экономика
В Приангарье расширен антикризисный пакет мер поддержки бизнеса
Антикризисный пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса в Иркутской области реализуется благодаря инициативе врио губернатора Игоря Кобзева.
Байкал24 06:50
Армия и оружие
Пентагон сообщил об испытаниях «супер-пупер» ракеты
Военные впервые подтвердили, что ракета, названная Трампом «супер-пупер» ракетой, во время испытаний превысила скорость звука в 17 раз.
РБК 21:38
Происшествия
В Москве полицейского задержали за взятку в 1,5 млн рублей
Правоохранительные органы задержали сотрудника московского управления наркоконтроля при попытке получить взятку в размере 1,5 млн рублей, передаёт РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.
RT на русском 16:42
Недвижимость
МТС Банк снизил ставки по ипотеке на вторичном рынке
При первоначальном взносе от 20% до 30% минимальная ставка составляет 7, 8% годовых. Подать заявку на ипотеку можно дистанционно.
АТВмедиа 08:00
Политика
В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Ruposters.ru вчера в 10:09
Армия и оружие
Армения отреагировала на угрозы Азербайджана атаковать Мецаморскую АЭС
МИД Армении отреагировал на угрозы военного ведомства Азербайджана нанести удар по Мецаморской АЭС.
Взгляд.ру 15:15
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru 16:02
Происшествия
Восемь человек пострадали в результате ДТП в Липецкой области
RT на русском 21:57
Наука
Биолог прокомментировала данные о недолговечном иммунитете к COVID-19
По мнению специалиста, существует несколько вариантов работы иммунного механизма в случае сохранения организмом иммунитета к COVID-19 на довольное короткое время, из которых можно сделать плохой и хороший выводы.
Известия 21:44
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
Коммерсантъ вчера в 16:55
Технологии
Пользователи Windows остались без Paint после обновления
Пользователи операционной системы Windows остались без Paint после обновления. Кроме того, пропали и другие стандартные программы.
РЕН ТВ 13:12
Здоровье
В Бурятии подтвердили 44 новых случая заражения SARS-CoV-2
Улан-Удэ, 16 июля 2020, 06:51 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 44 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:51
Авто
Как ГИБДД будет проверять автомобили с иностранными номерами?
В прошлом году на спецстоянки столицы отправили более 2 тыс. автомобилей с иностранными номерами за грубые нарушения российского законодательства.
Аргументы и Факты 14 июля в 07:34
Происшествия
Пожар на десантном корабле ВМС США в Сан-Диего потушен
Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек сообщил журналистам, что возгорание на универсальном десантном корабле USS Bonhomme RіснаrdВМС США в Сан-Диего удалось потушить.
Московский Комсомолец 18:15
Общество
В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, которая была направлена в места лишения свободы для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания, сообщает газета Detroit Metro Times.
РИА Новости 22:01
Игры
Microsoft прекращает производство Xbox One X и Xbox One S без привода
Машины и Механизмы 19:10
Общество
Частный остров в Ирландии купили за шесть миллионов долларов
РИА Новости 19:36
Армия и оружие
«МиГ» и «Сухой» совместно разработают истребитель шестого поколения
По словам собеседника агентства, конкурентами российских разработчиков являются авиапроизводители из США и Европы.
Российская газета 08:27
Авто
Kia представит новый кроссовер Sonet в августе
Компания Kia назвала дату презентации нового кроссовера Kia Sonet. Онлайн-мероприятие южнокорейского бренда состоится 7 августа.
Деловое.ТВ 08:34
Происшествия
СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой
Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марина Молодцова заявила, что следственный эксперимент опроверг версию об уничтожении тел членов российской царской семьи кислотой.
RT на русском 19:15
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса.
Газета.Ru 04:42
Общество
Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу
В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 11:56
Экономика
Коллекторы назвали «золотые правила» для берущих кредит
Если же будущий заемщик планирует формировать накопления во время погашения кредита, ежемесячный платеж не должен превышать 20% зарплаты.
Газета.Ru 21:51
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США
Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев запрещал исполнительнице Ольге Орловой приезжать в США, где продолжительное время лечилась от рака его экс-возлюбленная Жанна Фриске.
Актуальные Новости 05:20
Шоу-бизнес
Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева удивила подписчиков худобой
Пятый канал 21:38
Автоспорт
Квят поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Венгрии
Российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят (на фото) поделился ожиданиями от следующего этапа Формулы-1, который пройдёт на трассе "Хунгароринг" в Венгрии с 17 по 19 июля.
Sport.ru вчера в 06:59