Энергетика

ИзвестияИзвестияФАС повысит цены на газ для населения с 1 августа

Цены на газ вырастут для населения России с 1 августа. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 16 июля, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать7,4K

Подробнее о событии

Минюст зарегистрировал приказ о новых ценах на газ для промышленности

Известия17 июля в 14:43

ФАС приказала поменять цены на газ для промышленных потребителей с 1 августа

Газета.Ru17 июля в 13:56

Эксперт прокомментировал изменение цен на газ для населения

RT на русском17 июля в 10:02

Минюст зарегистрировал приказ о новых ценах на газ для промышленности с 1 августа

Интерфакс17 июля в 13:49

Цены на газ для россиян повысятся с 1 августа

РИА Новости17 июля в 02:27

Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

Коммерсантъ16 июля в 13:52

Цены на газ для населения в России повысятся с 1 августа

ТАСС16 июля в 13:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 13:47, Ашберн
Общество

Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова

RT на русском 05:28
109
Общество

Тихановская проводит в Минске первый предвыборный митинг

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская проводит в Минске свой первый предвыборный митинг в этом качестве, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 12:04
Армия и оружие

Военные эксперты сравнили истребители Су-35 и Eurofighter Typhoon

Эксперты американского издания The National Interest сравнили российский истребитель Су-35 и Eurofighter Typhoon, стоящий на вооружении у стран НАТО (Германии, Испании, Австрии, Великобритании).
NewInform вчера в 03:23
6
Происшествия

Звезду «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» избили в Москве

Lenta.ru 07:26
32
Политика

Трамп заявил, что США победили в двух «прекрасных мировых войнах»

Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил против переименования военных баз, названных в честь героев Конфедерации, отметив, что благодаря этим базам Америка одержала победу в двух "прекрасных мировых войнах", сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 13:23
96
Футбол

Юрий Семин может возглавить «Урал» после отставки Парфенова

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассматривается в качестве потенциального наставника екатеринбургского "Урала".
Вести.Ru 13:16
Происшествия

СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
412
Политика

Эрдоган посетил собор Святой Софии

РИА Новости 13:04
6
Футбол

Тренер «Химок» Юран подтвердил участие клуба в розыгрыше РПЛ

Главный тренер "Химок" Сергей Юран заявил, что клуб будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 09:20
Фигурное катание

Фигуристка Александровская погибла в Москве

Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ вчера в 06:27
110
Шоу-бизнес

Ефремов отказался от алкоголя под домашним арестом

Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, ведет здоровый образ жизни и пьет лишь минералку.
Lenta.ru 08:42
208
Политика

Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы участвовали в кибератаках в отношении разработок западных стран по вакцине от коронавируса, об этом министр заявил в воскресенье, выступая в эфире телеканала Sky News.
РИА Новости 08:29
44
Общество

В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе

По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM вчера в 03:50
53
Футбол

«Зенит» вышел в финал Кубка России по футболу

Коммерсантъ 13:30
Общество

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

Во Владивостоке в воскресенье, 19 июля, началась очередная несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает «Интерфакс».
Ведомости 05:03
3,5K
Происшествия

В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки

Полиция установила трёх организаторов дискотеки под окнами правительства Свердловской области на фоне действия ограничений, введённых из-за угрозы коронавируса.
RT на русском вчера в 13:14
180
Политика

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла сообщения о его госпитализации

Коммерсантъ 13:21
60
Общество

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
333
Футбол

Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче

Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.
Vprognoze.ru 17 июля в 16:18
1
Общество

В Сети опубликовали видео испытаний нового снаряда для РСЗО

Опубликовано видео испытаний нового снаряда для реактивной системы залпового огня (РСЗО) на полигоне НПО «Сплав».
РБК 09:16
3
Происшествия

МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде

REGNUM 12:54
222
Происшествия

Россиянин сбил кепку полицейского украинским флагом

В Гатчине Ленинградской области активист Владимир Шипицын при задержании, падая, сбил с полицейского кепку украинским флагом.
Lenta.ru 09:22
162
Здоровье

В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.
RT на русском 17 июля в 07:20
1,4K
Армия и оружие

На Украине раскрыли секреты модернизации танков Т-64

Директор Львовского бронетанкового завода (ЛБТЗ) раскрыл секреты модернизации танков Т-64.
Ferra 11:24
Происшествия

Барецкий попал в ДТП в центре Петербурга

Известия 12:53
Музыка

Дети удивили своими талантами гостей «Славянского базара» в Витебске

Слово и Дело 12:04
Финансы

Второй с конца: рубль занял предпоследнее место среди развивающихся валют планеты

Российская валюта оказалась под угрозой обвала.
Московский Комсомолец 12:59
Футбол

«Рома» — «Интер»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии 19 июля

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 34-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Рома» — «Интер».
Чемпионат 04:25
Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
2,1K
Политика

Washington Post: Трамп отстает по популярности от Байдена на 15%

Бывший вице-президент Соединенных Штатов и наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на осенних выборах главы Белого дома Джо Байден опережает по популярности текущего американского лидера Дональда Трампа на 15%, сообщает Washington Post.
ПолитРоссия 12:35
80
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное