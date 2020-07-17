Энергетика
ИзвестияФАС повысит цены на газ для населения с 1 августа
Цены на газ вырастут для населения России с 1 августа. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 16 июля, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
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ФАС приказала поменять цены на газ для промышленных потребителей с 1 августа
Газета.Ru17 июля в 13:56
Минюст зарегистрировал приказ о новых ценах на газ для промышленности с 1 августа
Интерфакс17 июля в 13:49
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Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
RT на русском 05:28
Общество
Тихановская проводит в Минске первый предвыборный митинг
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская проводит в Минске свой первый предвыборный митинг в этом качестве, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 12:04
Армия и оружие
Военные эксперты сравнили истребители Су-35 и Eurofighter Typhoon
Эксперты американского издания The National Interest сравнили российский истребитель Су-35 и Eurofighter Typhoon, стоящий на вооружении у стран НАТО (Германии, Испании, Австрии, Великобритании).
NewInform вчера в 03:23
Политика
Трамп заявил, что США победили в двух «прекрасных мировых войнах»
Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил против переименования военных баз, названных в честь героев Конфедерации, отметив, что благодаря этим базам Америка одержала победу в двух "прекрасных мировых войнах", сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 13:23
Футбол
Юрий Семин может возглавить «Урал» после отставки Парфенова
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассматривается в качестве потенциального наставника екатеринбургского "Урала".
Вести.Ru 13:16
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Политика
Эрдоган посетил собор Святой Софии
РИА Новости 13:04
Футбол
Тренер «Химок» Юран подтвердил участие клуба в розыгрыше РПЛ
Главный тренер "Химок" Сергей Юран заявил, что клуб будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 09:20
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла в Москве
Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ вчера в 06:27
Шоу-бизнес
Ефремов отказался от алкоголя под домашним арестом
Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, ведет здоровый образ жизни и пьет лишь минералку.
Lenta.ru 08:42
Политика
Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы участвовали в кибератаках в отношении разработок западных стран по вакцине от коронавируса, об этом министр заявил в воскресенье, выступая в эфире телеканала Sky News.
РИА Новости 08:29
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM вчера в 03:50
Футбол
«Зенит» вышел в финал Кубка России по футболу
Коммерсантъ 13:30
Общество
На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала
Во Владивостоке в воскресенье, 19 июля, началась очередная несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает «Интерфакс».
Ведомости 05:03
Происшествия
В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки
Полиция установила трёх организаторов дискотеки под окнами правительства Свердловской области на фоне действия ограничений, введённых из-за угрозы коронавируса.
RT на русском вчера в 13:14
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
Футбол
Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче
Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.
Vprognoze.ru 17 июля в 16:18
Общество
В Сети опубликовали видео испытаний нового снаряда для РСЗО
Опубликовано видео испытаний нового снаряда для реактивной системы залпового огня (РСЗО) на полигоне НПО «Сплав».
РБК 09:16
Происшествия
Россиянин сбил кепку полицейского украинским флагом
В Гатчине Ленинградской области активист Владимир Шипицын при задержании, падая, сбил с полицейского кепку украинским флагом.
Lenta.ru 09:22
Здоровье
В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом
Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.
RT на русском 17 июля в 07:20
Армия и оружие
На Украине раскрыли секреты модернизации танков Т-64
Директор Львовского бронетанкового завода (ЛБТЗ) раскрыл секреты модернизации танков Т-64.
Ferra 11:24
Происшествия
Барецкий попал в ДТП в центре Петербурга
Известия 12:53
Финансы
Второй с конца: рубль занял предпоследнее место среди развивающихся валют планеты
Российская валюта оказалась под угрозой обвала.
Московский Комсомолец 12:59
Футбол
«Рома» — «Интер»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии 19 июля
Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 34-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Рома» — «Интер».
Чемпионат 04:25
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
Политика
Washington Post: Трамп отстает по популярности от Байдена на 15%
Бывший вице-президент Соединенных Штатов и наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на осенних выборах главы Белого дома Джо Байден опережает по популярности текущего американского лидера Дональда Трампа на 15%, сообщает Washington Post.
ПолитРоссия 12:35