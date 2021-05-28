ФАС предлагает давать субсидии регионам, отличившимся в развитии конкуренции
Доля государственных и муниципальных закупок с участием малого и среднего бизнеса достигла 31%.
Предлагаемые ФАС изменения в закон "О защите конкуренции", известные как пятый антимонопольный пакет, нацелены на то, чтобы распространить антимонопольное регулирование на цифровую отрасль: поисковики, онлайн-магазины и так далее.
Представитель ФАС рассказал о снижении нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти в два раза.
Регионы России, которые эффективно развивают конкурентную среду, смогут получать субсидии.