Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает заменить исторический принцип распределения квоты на вылов рыбы в России электронными аукционами и направила письмо с соответствующими предложениями в Росрыболовство. Об этом ТАСС сообщили в Росрыболовстве.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает заменить исторический принцип распределения квот на добычу рыбы в России электронными аукционами. Письмо с этим предложение ведомство направило в Росрыболовство.

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