Экономика
EastRussiaФАС предлагает ввести электронные аукционы на добычу рыбы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает заменить исторический принцип распределения квот на добычу рыбы в России электронными аукционами. Письмо с этим предложение ведомство направило в Росрыболовство.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает заменить исторический принцип распределения квоты на вылов рыбы в России электронными аукционами и направила письмо с соответствующими предложениями в Росрыболовство. Об этом ТАСС сообщили в Росрыболовстве.ТАСС17 февраля в 13:09
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ФАС разъяснила свои предложения по изменению механизма распределения квот на вылов рыбы
Финмаркетвчера в 10:49
ФАС вернулась к идее заменить аукционами принцип распределения квот на вылов рыбы
Интерфакс17 февраля в 10:59
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