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ФАС предлагает запретить оплату ЖКУ через посредников на Кавказе

Ведомство намерено запретить оплату электроэнергии в регионе через посредников, а также наличный расчет с ними, сообщила ФАС "Известиям".В источнике

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