ТАССФАС предлагает запретить оплату ЖКУ через посредников на КавказеВедомство намерено запретить оплату электроэнергии в регионе через посредников, а также наличный расчет с ними, сообщила ФАС "Известиям".В источникеИзвестияИзвестияПрофильТелеканал 360°Подробнее о событииВ ФАС придумали, как улучшить платежную дисциплину на Северном КавказеПрофиль22:59ФАС придумала, как ограничить рост долгов за услуги ЖКХ на Северном КавказеТелеканал 360°18:50ФАС предложила меры для ограничения роста долгов за ЖКУ на КавказеИзвестия20:59ФАС предлагает запретить оплату ЖКУ через посредников на КавказеТАСС19:22ФАС предлагает запретить в Северном Кавказе платить за коммунальные услуги через агентовКоммерсантъ20:33Показать ещёОценитьПоделиться