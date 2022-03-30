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ФАС предлагает запретить валютные контракты внутри России

Федеральная антимонопольная служба разработала законопроект, о запрете установления цены договора в привязке к иностранной валюте, сообщает РБК
 со ссылкой на ведомство и пояснительную записку к документу.
Коммерсантъ
Соответствующая инициатива будет рассмотрена советом при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 31 марта.
URA.Ru
Все договоры, которые уже заключены, согласно законопроекту, нужно изменить в течение 30 дней с момента официального опубликования закона.
РБК
В частности, недавно Россия объявила, что будет рассчитываться за газ с «недружественными» странами только в рублях.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

ФАС предлагает запретить валютные контракты внутри России
Коммерсантъ18:17
Антимонопольная служба хочет запретить привязывать рублевые договоры к доллару
РБК17:00
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