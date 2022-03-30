КоммерсантъФАС предлагает запретить валютные контракты внутри РоссииФедеральная антимонопольная служба разработала законопроект, о запрете установления цены договора в привязке к иностранной валюте, сообщает РБК со ссылкой на ведомство и пояснительную записку к документу.КоммерсантъСоответствующая инициатива будет рассмотрена советом при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 31 марта.URA.RuВсе договоры, которые уже заключены, согласно законопроекту, нужно изменить в течение 30 дней с момента официального опубликования закона.РБКВ частности, недавно Россия объявила, что будет рассчитываться за газ с «недружественными» странами только в рублях.КоммерсантъЧитать далееСвернутьРосбалтРосбалтПрофильРБКПодробнее о событииФАС предлагает запретить валютные контракты внутри РоссииКоммерсантъ18:17Антимонопольная служба хочет запретить привязывать рублевые договоры к долларуРБК17:00Самое цитируемоеФАС призвала запретить в России договоры с привязкой к валюте и мировым товарным индексамLenta.ru18:07ФАС предложила полностью запретить валютные контракты внутри страныNews.ru17:57В России запретят привязывать контракты к иностранной валютеURA.Ru18:04ФАС предложила запретить россиянам заключать договоры в валютеПрофиль17:44ФАС предложила полностью запретить валютные контракты внутри РоссииРосбалт17:18Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентПоказать ещёОценить134Поделиться