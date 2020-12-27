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РБК
РБК

ФАС предложила бороться с ростом цен на жилье пошлинами на сталь

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию и сырье для нее на полгода.В источнике
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РБК

ФАС предложила бороться с ростом цен на жилье пошлинами на сталь

Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Почему ФАС предложила ввести новые пошлины Замглавы службы предлагает ввести регрессивную систему экспортных пошлин на всю продукцию — от сырья до готовых товаров.
РБК16:00
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Эхо Москвы

ФАС, как пишет газета РБК, предлагает ввести на полгода экспортные пошлины на стальную продукцию и сырье для нее

Эхо Москвы19:08
Life.ru

В России предложили бороться с ростом цен на жильё пошлинами на сталь

Life.ru18:28
URA.Ru

В ФАС придумали, как снизить цены на квартиры

URA.Ru16:32
ТАСС

РБК: ФАС предложила ввести экспортные пошлины на сталь для борьбы с ростом цен на жилье

ТАСС17:33
Коммерсантъ

По арматуре ударят пошлиной

Коммерсантъ17:33
Телеканал 360°

СМИ: Рост цен на жилье предложили остановить пошлинами на сталь

Телеканал 360°17:51
РБК

ФАС предложила бороться с ростом цен на жилье пошлинами на сталь

РБК16:00

Жириновский перечислил кандидатов в преемники Путина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» перечислил политиков, которые могут стать преемниками Владимира Путина на посту президента Российской Федерации.
Московский Комсомолец16:18

В смартфонах iPhone 12 и 12 Pro появились экраны китайского производителя BOE

На прошлой неделе Luotu Technology, глобальная исследовательская организация в области технологий, сообщила, что китайский поставщик экранов BOE начнёт поставку дисплеев для смартфонов iPhone 12 в этом месяце.
iXBT.com22:56