Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию и сырье для нее на полгода.

С чего всё началось ФАС предложила бороться с ростом цен на жилье пошлинами на сталь Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Почему ФАС предложила ввести новые пошлины Замглавы службы предлагает ввести регрессивную систему экспортных пошлин на всю продукцию — от сырья до готовых товаров. РБК 16:00