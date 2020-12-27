ФАС предложила бороться с ростом цен на жилье пошлинами на сталь
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию и сырье для нее на полгода.В источнике
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ФАС предложила бороться с ростом цен на жилье пошлинами на сталь
Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Почему ФАС предложила ввести новые пошлины Замглавы службы предлагает ввести регрессивную систему экспортных пошлин на всю продукцию — от сырья до готовых товаров.
РБК16:00
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