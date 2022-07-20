Будьте в Плюсе

ФАС предложила использовать при транспортировке газа тариф «вход-выход»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает перейти на тарифную модель "плата за вход - плата за выход" при транспортировке газа по магистральным газопроводам, говорится в сообщении ведомства.
ТАСС
Предложение ФАС представляет собой формирование нескольких макрозон с учетом наличия месторождений газа и разветвленной газотранспортной инфраструктуры.
Финмаркет
Предлагаемая система позволяет создать в каждой из макрозон виртуальный балансовый пункт, на котором могут совершаться как биржевые, так и внебиржевые сделки, включая куплю-продажу и перепродажу избытков газа.
ПРАЙМ
Предполагается, что переходный период с сохранением действующих тарифов должен будет продлиться 3–5 лет, а тарифы на газ для населения останутся прежними.
ИА Красная Весна

Подробнее о событии

ФАС нашла способ выравнивания стоимости газа по биржевым и внебиржевым договорам
Экономика сегодня03:40
ФАС предложила перейти на новую тарифную модель при транспортировке газа
ФАН03:36
ФАС разработала новую тарифную модель оплаты транспортировки газа
Российская газета02:30
ФАС предложила использовать при поставках газа тариф «вход-выход»
Общественная служба новостей03:26
ФАС предложила новую тарифную модель на услуги транспортировки по магистральным газопроводам
ПРАЙМ02:34
ФАС предложила использовать при транспортировке газа тариф «вход-выход»
ТАСС02:32
ФАС предложила новую тарифную модель на услуги транспортировки газа
Говорит Москва03:32

Интересное

ЦБ временно закроет доступ для неквалифицированных инвесторов к иностранным акциям

Доступ к иностранным акциям для неквалифицированных инвесторов в России будет временно закрыт.
Коммерсантъ05:38

Минобороны: ВМФ России уничтожил более 200 украинских военных в Одесской области

ВМФ России точным ударом уничтожил более 200 украинских военнослужащих и иностранную технику под Одессой, сообщило Минобороны.
РИА Новости05:58

Народная милиция ЛНР сообщила, что подразделения ВСУ почти полностью покинули Северск

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти полностью покинули Северск, однако за город еще продолжаются бои .Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
Lenta.ru05:49

«Известия»: Минпромторг поддержал идею заморозки транспортного налога при покупке авто РФ

Минпромторг поддержал инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова о введении моратория на два-три года на транспортный налог при покупке отечественного автомобиля.
Газета.Ru23:49

Сбербанк: мошенники начали звонить от имени сотовых операторов

Мошенники начали чаще звонить россиянам от имени сотовых операторов и заявлять о подключении к их номеру разных услуг.
Газета.Ru04:58

Немцы требуют запустить «Северный поток — 2» после заявления Путина

Как сообщало ИА REGNUM, для решения энергетических проблем и увеличения поставок газа можно запустить трубопровод «Северный поток — 2», заявил президент России Владимир Путин в ходе визита в Тегеран.
REGNUM04:28

Байкер Хирург заявил об арестах и обысках в домах членов мотоклуба «Ночные волки» в Европе

Члены мотоклуба «Ночные волки», живущие в странах Европы, подверглись арестам и обыскам.
Lenta.ru05:55

Военкор Сладков заявил, что российские военные угнали танк ВСУ с поля боя под Донецком

Российские военные угнали заглохший танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) с поля боя под Донецком.
Lenta.ru05:40

Перезапуск Saints Row уже готов

Разработчики перезапуска Saints Row из студии Volition объявили, что проект «ушёл на золото», то есть в печать.
Чемпионат03:22

Президент Путин заявил, что Россия будет помогать ДНР и ЛНР, на это потребуются годы

Президент добавил, что предстоят «добрые месяцы, недели и годы», чтобы привести все в порядок.
Lenta.ru05:45