Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает перейти на тарифную модель "плата за вход - плата за выход" при транспортировке газа по магистральным газопроводам, говорится в сообщении ведомства.
Предлагаемая система позволяет создать в каждой из макрозон виртуальный балансовый пункт, на котором могут совершаться как биржевые, так и внебиржевые сделки, включая куплю-продажу и перепродажу избытков газа.
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти полностью покинули Северск, однако за город еще продолжаются бои .Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.