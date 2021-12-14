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ФАС предложила изменить правила выбора страховщика при оформлении кредита

Банки будут обязаны публиковать на сайте информацию о том, какие страховщики подходят для покупки полиса клиентом и какой рейтинг организации минимально допустим.
Известия
Банки не смогут устанавливать ставку ниже или другие преимущества для заемщика при покупке полиса у определенной страховой компании.
URA.Ru
Также клиентов будут информировать об изменении процентной ставки по кредиту и ухудшении других условий, если страховая компания не будет соответствовать требованиям кредитной организации.
ТАСС
В крупнейших страховых компаниях поддержали изменения.
Известия

Подробнее о событии

«Известия» сообщили об изменении правил по выбору страховки для заемщиков
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