Президент США Джо Байден и сенатор-демократ Джо Манчин проведут телефонный разговор 13 декабря на фоне попыток Белого дома помочь демократам в палате представителей разрешить разногласия по президентскому законопроекту о реорганизации государственной экономики на сумму $2 трлн, сообщает Reuters.
Фильм, бюджет которого составил 100 млн долларов, за первый уик-энд собрал в США лишь 10,5 млн долларов, тогда как бокс-офис другого мюзикла «На высоте мечты», вышедшего в июне 2021 года, за тот же промежуток времени составил 11,5 млн долларов.
Международное энергетическое агентство (МЭА) незначительно снизило прогнозы по мировому спросу на нефть на 2021-2022 годы: теперь ожидает, что спрос вырастет на 5,4 миллиона и 3,3 миллиона баррелей в сутки соответственно, говорится в декабрьском докладе агентства.
Объявление о приостановке тестирования появилось спустя всего шесть месяцев после того, как Pony.ai стала восьмой компанией, получившей разрешение на испытание беспилотного автомобиля без водителя в Калифорнии, присоединившись к Waymo (Alphabet) и Cruise (General Motors).