Возможность заключать контракты с определенным сроком доставки, заставит нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) больше ориентироваться на реальную себестоимость своей продукции в России, а не на экспортную цену.
Россия может применить простую, но хитрую и эффективную тактику против Вооруженных сил Украины, которые попытаются выбраться из Донбасского котла, заявил доктор военных наук Константин Сивков, передает «ПолитПазл».
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто выразил готовность Хельсинки гарантировать Анкаре, что связи с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) в стране будут более тщательно отслеживаться.