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ФАС предложила меры по регулированию поставок топлива на рынок

Речь идет о том, что нефтеперерабатывающие компании будут обязаны продавать на бирже не менее 1% от выпускаемых объемов топлива по контрактам с определенным сроком.
Газета.Ru
Норматив - 1% от объемов производства устанавливается для бензина, дизельного топлива, авиационного керосина, мазута и сжиженных углеводородных газов (СУГ).
Российская газета
Дополнительной целью антимонопольной службы является снижение зависимости топливных цен внутри России от внешнего рынка.
ФАН
Возможность заключать контракты с определенным сроком доставки, заставит нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) больше ориентироваться на реальную себестоимость своей продукции в России, а не на экспортную цену.
Российская газета

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ФАС предложила меры по регулированию поставок топлива на рынок
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ФАС предлагает меры по стабилизации поставок топлива на рынок
Российская газетавчера в 23:00
ФАС предлагает меры по стабилизации поставок топлива на рынок
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