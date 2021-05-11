СБУ подозревает Медведчука в передаче секретных данных о дислокации подразделений ВСУ

Правоохранительные органы Украины подозревают главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутата Верховной рады Виктора Медведчука в том, что он в 2020 году передал секретные данные о дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) находившемуся в России депутату Рады Тарасу Козаку.