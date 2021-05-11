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ФАС предложила нефтяникам нарастить запасы авиакеросина

Власти рекомендовали российским нефтяникам нарастить запасы авиакеросина на случай восстановления авиасообщения, говорится в протоколе заседания биржевого комитета ФАС, который есть в распоряжении ТАСС.В источнике
ИА Красная Весна
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ФАС предложила нефтяникам нарастить запасы керосина на случай восстановления авиасообщения

Власти РФ рекомендовали нефтяникам нарастить запасы авиакеросина на случай восстановления авиасообщения, которое может спровоцировать рост цен на этот вид топлива. Об этом говорится в протоколе заседания биржевого комитета ФАС, которое есть в распоряжении ТАСС.
ТАССвчера в 12:16

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ФАС рекомендовала нефтяникам увеличить запасы авиакеросина

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ФАС предложила нефтяникам нарастить запасы керосина на случай восстановления авиасообщения

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ФАС предложила нефтяникам нарастить запасы авиакеросина

Коммерсантъвчера в 13:35

Нефтяникам рекомендуют запастись керосином на случай восстановления авиасообщения

Парламентская газетавчера в 12:57

ФАС рекомендовала нарастить запасы керосина на случай восстановления авиасообщения

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