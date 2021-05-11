Венесуэла пообещала инвесторам проекты дороже своего ВВП

Слишком оптимистичные планы Международный валютный фонд (МВФ) оценивает ВВП Венесуэлы в текущих ценах в $47,3 млрд в 2020 году, а объем нефтедобычи Венесуэлы в марте 2021 года (согласно данным, которые страна предоставила в секретариат картеля ОПЕК) составил лишь 0,58 млн барр. в день.