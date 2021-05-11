Focus: Немецкие медики указали на пять часто игнорируемых признаков рака

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Focus, кашель который не прекращается на протяжении нескольких недель, может указывать на то, что человек болен онкологическим заболеванием, утверждают специалисты.