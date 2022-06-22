РБКФАС предложила обязать «Газпром» продавать 10% газа на биржеФАС разработала нормативы продажи газа на бирже для «Газпрома» и независимых производителей, следует из сообщения службы.РБКСейчас компании не обязаны продавать часть своего газа на бирже.РБК"Служба предлагает утвердить приказ о минимальной величине продажи газа на бирже по аналогии с приказом на рынке нефтепродуктов", — указывает ФАС.РИА НовостиНа компанию приходится более 80% от биржевых продаж газа.ТАССЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВГлагоLТК ЗвездаГазета.RuРоссийская газетаThe Moscow PostИзвестияЭкономика сегодняВечерняя МоскваФАНГлавный региональныйRT на русскомНародные новостиДума ТВПодробнее о событииФАС предлагает установить нормативы продаж газа на бирже для «Газпрома» в объёме 10%RT на русском03:31ФАС предложила обязать «Газпром» продавать 10% топлива на биржеРИА Новости03:52ФАС предложила обязать «Газпром» продавать на бирже 10% газа для РоссииForbes03:32ФАС предложила обязать «Газпром» продавать 10% газа на биржеРБК04:26ФАС установит норматив по продаже «Газпромом» газа на бирже в размере 10 процентовLenta.ru03:07ФАС предложила обязать «Газпром» продавать на бирже не менее 10% от поставок внутри РоссииТАСС03:05ФАС предложила установить нормативы продаж газа на бирже для «Газпрома» в объеме 10%ПРАЙМ03:01Показать ещёОценить209Поделиться