Будьте в Плюсе

ФАС предложила обязать «Газпром» продавать 10% газа на бирже

ФАС разработала нормативы продажи газа на бирже для «Газпрома» и независимых производителей, следует из сообщения службы.
РБК
Сейчас компании не обязаны продавать часть своего газа на бирже.
РБК
"Служба предлагает утвердить приказ о минимальной величине продажи газа на бирже по аналогии с приказом на рынке нефтепродуктов", — указывает ФАС.
РИА Новости
На компанию приходится более 80% от биржевых продаж газа.
ТАСС

Подробнее о событии

ФАС предлагает установить нормативы продаж газа на бирже для «Газпрома» в объёме 10%
RT на русском03:31
ФАС предложила обязать «Газпром» продавать 10% топлива на бирже
РИА Новости03:52
ФАС предложила обязать «Газпром» продавать на бирже 10% газа для России
Forbes03:32
ФАС предложила обязать «Газпром» продавать 10% газа на бирже
РБК04:26
ФАС установит норматив по продаже «Газпромом» газа на бирже в размере 10 процентов
Lenta.ru03:07
ФАС предложила обязать «Газпром» продавать на бирже не менее 10% от поставок внутри России
ТАСС03:05
ФАС предложила установить нормативы продаж газа на бирже для «Газпрома» в объеме 10%
ПРАЙМ03:01

Интересное

Мэр Москвы Собянин переименовал территорию около посольства США в площадь ДНР

Площади около посольства США в Москве присвоили название в честь ДНР, следует из постановления мэра города Сергея Собянина, опубликованного на его сайте.
РИА Новости03:35

Наемник из США заявил об участии бойцов британского спецназа SAS в боях на Украине за ВСУ

Американский наемник, принимающий участие в боях на Украине, рассказал о воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) бойцах спецназа Особой воздушной службы Великобритании (SAS).
Lenta.ru19:43

МЧС показало кадры с места пожара на заводе в Ростовской области

Пожарным удалось справиться с открытым огнём, вспыхнувшим утром 22 июня на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области.
REGNUM04:04

Представитель Белого дома Жан-Пьер оговорилась и обвинила Байдена в страданиях американцев

Новый официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер оговорилась в ходе брифинга и случайно обвинила президента США Джо Байдена в страданиях американцев.
Lenta.ru03:57

Российский певец Пьер Нарцисс умер на 46-м году жизни

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс умер на 46-м году жизни, об этом сообщила его жена Валерия Калачева в Instagram*.
РИА Новости04:20

Мультимиллиардер Далио заявил об ударе санкций против России по положению США в мире

Антироссийские санкции ударили по Западу и США, ухудшив положение Вашингтона в международной политике, заявил в беседе с Der Spiegel мультимиллиардер Рэй Далио.
РИА Новости23:55

Правительство Великобритании отказало делегации РФ в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ

Правительство Великобритании отказало российской делегации в выдаче виз для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая пройдет со 2 по 6 июля в Бирмингеме.
ТАСС04:28

Президент США Джо Байден призвал Конгресс готовиться к новой пандемии и планировать бюджет

Президент США Джо Байден призвал Конгресс готовиться к новой пандемии и планировать бюджет, учитывая последствия коронавируса.
Lenta.ru03:34

Bloomberg: Канада и ФРГ ведут переговоры по поставкам газа из-за турбин «Северного потока»

Канада и Германия ведут переговоры по обеспечению поставок газа из-за проблем с турбинами «Северного потока».
RT на русском00:20

Евразийская электроника подключается к госзакупкам

Участники российского рынка ждут наплыва союзных серверов Власти совместно с профильными консорциумами и ассоциациями обсуждают критерии допуска электроники и вычислительной техники из стран ЕАЭС на рынок госзакупок России.
Коммерсантъ17:26