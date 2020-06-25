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Газета.RuГазета.Ru

ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина

Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран.В источнике
С чего всё началось

Глава управления ФАС: Ажиотаж вокруг бензина на бирже по большей части из области психологии

О том, какие меры помогут топливному рынку быстрее вернуться в стабильное состояние, в интервью "Интерфаксу" рассказал начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы Армен Ханян.
Интерфаксвчера в 07:13
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Минэнерго выступило против отмены запрета на ввоз дешевого бензина

РБКвчера в 16:18

Минэнерго не исключает досрочного прекращения запрета на импорт топлива

Коммерсантъвчера в 15:02

Иностранное топливо могут снова пустить в Россию

Эхо Москвывчера в 11:31

ФАС предложила отменить запрет на импорт топлива

News.ruвчера в 12:14

ФАС предлагает обсудить отмену запрета на импорт топлива в Россию

Российская газетавчера в 11:53

В России перестало хватать бензина

Lenta.ruвчера в 11:36

ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина

Газета.Ruвчера в 12:48
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В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом

Прогулочный теплоход с выпускниками школы и родителями столкнулся с причалом в Москве, пострадавших в нет, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом
Коммерсантъвчера в 16:56
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Путин потребовал не накручивать явку на голосовании по Конституции

«Наша общая важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными, здесь нельзя допускать никакой "принудиловки", "накрутки явки", не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто никогда не смог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане»,— сказал господин Путин на встрече с членами Общественной палаты.
Коммерсантъвчера в 07:31
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В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду

Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду, пишет телеканал "RT".
РИА Новостивчера в 23:49
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«Яндекс» разошелся со Сбербанком

Из сообщения Сбербанка следует, что совокупная прибыль банка от сделки составит около 20 млрд руб. Одновременно сам Сбербанк выкупает миноритарную долю "Яндекса" (25% + 1 руб.) в другом их совместном предприятии — "Яндекс.Деньги" и планирует провести ребрендинг проекта.
Коммерсантъ23 июня в 18:08
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В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАССвчера в 07:29
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Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал

Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новостивчера в 19:04
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Титов объявил «корона-стоп» на возвращение в Россию бизнесменов

Бизнесмены из «лондонского списка», покинувшие Россию из-за угрозы уголовного преследования, пока не будут возвращаться на родину из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил ТАСС уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.
РБКвчера в 11:23
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