Путин потребовал не накручивать явку на голосовании по Конституции

«Наша общая важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными, здесь нельзя допускать никакой "принудиловки", "накрутки явки", не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто никогда не смог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане»,— сказал господин Путин на встрече с членами Общественной палаты.