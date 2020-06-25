Энергетика
News.ruФАС предложила отменить запрет на импорт топлива
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предложила обсудить возможность отмены запрета на импорт топлива или сокращение действия моратория.
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с чего всё началось
О том, какие меры помогут топливному рынку быстрее вернуться в стабильное состояние, в интервью "Интерфаксу" рассказал начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы Армен Ханян.Интерфаксвчера в 07:13
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Общество
Венедиктов: Явка на онлайн-голосование по Конституции превысила 50%
Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию началось накануне.
Эхо Москвы 03:35
Шоу-бизнес
Давид Манукян признался, что не против сняться в порнофильме
Давид Манукян признался, что не против сняться в порнофильме Несмотря на то, что Давид всего добивается собственным трудом, блогера продолжают обвинять в пиаре за счет его популярной возлюбленной Ольги Бузовой.
Вокруг ТВ 02:33
Шоу-бизнес
Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу
Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru 02:00
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми
Москва, 26 июня 2020, 11:27 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о единовременных выплатах семьям с детьми до 16 лет.
REGNUM 04:27
Общество
Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге
Напомним, сегодня проходит второе заседание церковного суда по делу схиигумена Сергия (Николая Романова), который нарушил указ правящего архиерея и запрет на священнослужение.
Коммерсантъ 05:08
Общество
В Башкирии на день запретят продажу алкоголя
Как отмечает администрация Уфы, в соответствующем региональном законе указано введение ограничений во время массовых мероприятий.
News102.ru вчера в 05:19
Общество
Росавиация планирует возобновить сообщение со странами СНГ
Замминистра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько предложил возобновить международное авиасообщение со странами СНГ и направил в Роспотребнадзор и аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой соответствующее письмо.
Уральский рабочий вчера в 01:32
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Коммерсантъ 04:30
Общество
В России могут отложить новые правила медосвидетельствования водителей
Москва, 26 июня 2020, 12:33 — REGNUM Министерство здравоохранения России планирует отложить до 1 января 2021 года вступление в силу новых правил медицинского освидетельствования для водителей.
REGNUM 05:33
Общество
Серебренникова признали виновным в хищениях
Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко вернется в Москву 26 июня
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко 26 июня прибудет в Москву из Белоруссии, куда он уехал сразу после крупного проигрыша санкт-петербургскому "Зениту" в 23-м туре чемпионата России по футболу.
Вести.Ru 07:03
Игры
Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Газета.Ru вчера в 22:50
Происшествия
В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
Сто десять человек погибли в индийских штатах Бихар и Уттар-Прадеш за последние два дня от ударов молний, сообщил департамент по борьбе со стихийными бедствиями.
РИА Новости 01:43
Футбол
Федун обратился в МВД после задержания фанатов «Спартака»
20 июня московская полиция сообщила о задержании фанатов «Спартака», провожавших команду на матч 23-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».
РБК 04:54
Политика
В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием
Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
Фигурное катание
«В тот сезон пёр, как танк»: Ковтун вспомнил, как обошел Плющенко, но не попал на Олимпиаду
Нева Спорт 06:48
Политика
Пушков прокомментировал ноту протеста Киева из-за парада в Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал протест Украины из-за прошедшего в Крыму парада в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Известия вчера в 21:41
Общество
ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ вчера в 10:02
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Общество
Песков прокомментировал дело Серебренникова
Дело Серебренникова является поводом для анализа того, как осуществляется расходование госсредств в учреждениях культуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
BFM.ru 05:49
Политика
Кремль прокомментировал протест Японии по геологоразведке у Курил
Напомним, что японское правительство заявило протест в связи с геологоразведочными работами в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Российская газета 06:37
Политика
В Минске заявили о возможности встречи Лукашенко и Путина 30 июня
RT на русском 06:35
Общество
ЦИК сообщила о DDoS-атаке на свой сайт
«На сайт ЦИК России идет DDoS атака», — сообщили журналистам в Центризбиркоме.
РБК 06:50
Политика
Путин рассказал о противниках прямых выплат
Кризис глава государства назвал одним из наиболее масштабных.
Российская газета вчера в 17:28
Общество
В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова
В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga вчера в 01:15
Общество
Названы последствия отказа от бумажного разрешения об обработке данных
Минэкономики России предложила отказаться от бумажной версии разрешения на обработку персональных данных, которое каждый россиянин подписывает при заключении любого договора.
Глас Народа 06:40
Происшествия
На Кубани подтвердили 60 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 26 июня 2020, 11:14 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 26 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:14