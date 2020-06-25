Энергетика

Газета.RuГазета.RuФАС предложила отменить запрет на импорт бензина

Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран.
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с чего всё началось

Глава управления ФАС: Ажиотаж вокруг бензина на бирже по большей части из области психологии

О том, какие меры помогут топливному рынку быстрее вернуться в стабильное состояние, в интервью "Интерфаксу" рассказал начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы Армен Ханян.
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Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

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Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
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«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
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Общество

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59-летняя жительница села Лузино Омской области Анна Ганева выиграла квартиру в областном центре, приняв участие в лотерее, которая проводится на избирательных участках в рамках голосования по поправкам в Конституцию.
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Политика

Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
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Политика

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Диппредставительство РФ в США потребовало от американских СМИ прекратить штамповать фейковые новости о России, влекущие за собой угрозы в адрес сотрудников посольства, передает РИА Новости.
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В 13 областях Украины могут усилить карантин

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
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Ефремов заявил, что читал стихи про Путина за деньги

Ничего не имею против личности Путина.
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Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве

В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Общество

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За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
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Политика

Facebook изменил правило написания названия Киева

Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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«Формула-1» осудила Экклстоуна за его высказывания о расизме

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В подписи к снимку, который Фадеев опубликовал в инстаграме, он написал, что сбросил сто килограммов.
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ВФЛА нашла 5 млн долларов на выплату штрафа World Athletics

В субботу, 27 июня, «Championat.com» сообщил, что ВФЛА нашла необходимые 5 млн долларов для оплаты штрафа международной федерации.
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Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
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Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

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В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый

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Политика

Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ознакомиться с мнением филологов по поводу ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию, передает РИА "Новости".
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Общество

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На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
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«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

Конструкция созданного компанией Илона Маска корабля Crew Dragon (первого частного аппарата, доставившего астронавтов на МКС) имеет ряд неудобств, а также угрожающих здоровью космонавтов особенностей.
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Михаил Боярский в матче со «Спартаком» поставил на победу «Уфы»

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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада Победы в Калининграде наградили

Накануне стало известно, что Носатов остался приятно впечатлен выдержкой и самообладанием девушки, которая, потеряв туфлю во время парада, продолжила маршировать и сохранила стройность колонны.
Журналистская правда 25 июня в 08:00
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Общество

Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%

Общая явка на электронное голосование по поправкам составляет 70%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
РИА Новости 02:54
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Футбол

Мусаев: мое назначение позволит более качественно выполнять работу

Мурад Мусаев, официально вступивший в должность главного тренера футбольного клуба "Краснодар", заявил, что назначение позволит ему более качественно выполнять работу.
РИА Новости 05:58
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Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

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