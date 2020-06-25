Энергетика
Газета.RuФАС предложила отменить запрет на импорт бензина
Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
О том, какие меры помогут топливному рынку быстрее вернуться в стабильное состояние, в интервью "Интерфаксу" рассказал начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы Армен Ханян.Интерфакс07:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 19:20, Ашберн
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости 15:27
Футбол
16-летний вратарь вывел «Ворсклу» в финал Кубка Украины
В Кубке Украины завершился второй полуфинальный матч, в котором за прав сыграть с киевским «Динамо» за трофей встретились «Мариуполь» и «Ворскла».
Евро-футбол.ру вчера в 15:49
Гаджеты
Смартфоны iPhone от Apple заменят ключи для автомобилей
Компания Apple представила новую операционную систему iOS 14, которая среди прочего позволяет использовать iPhone в качестве ключа от автомобиля и даже передавать его другим через iMessage.
Автоновости дня 23 июня в 04:00
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Общество
В Москве умерли 25 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 25 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
ТАСС 16:00
Космос
В близлежащей звёздной системе обнаружена планета размером с Нептун
Обнаруженная экзопланета получила обозначение AU Mic b. По размерам этот объект сопоставим с Нептуном, который по диаметру экватора превосходит Землю в 3,9 раза.
3DNews 00:45
Футбол
Клопп посвятил чемпионство Джеррарду
Спорт-Экспресс 17:52
Общество
Стала известна явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции России в первый день превысила 48,9%. Всего проголосовали более 574,1 тыс. человек.
RT на русском 17:55
Происшествия
ФСБ предотвратила серьезный инцидент на Параде Победы
Рамблер вчера в 13:46
Кино
Вышел трейлер драмы с Деппом и Паттинсоном «В ожидании варваров»
На YouTube опубликован трейлер американо-итальянской фантастической драмы колумбийского режиссера, обладателя "Золотой пальмовой ветви" Каннского МКФ Сиро Герры "В ожидании варваров" (Waiting For The Barbarians).
Российская газета 07:03
Киберспорт
Valve удалила фразы TobiWan из колеса чата в Dota 2
Valve убрала фразы комментатора Тоби TobiWan Доусона из Dota 2 после обвинений в домогательствах в его адрес.
CyberSport.ru 14:53
Политика
Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru вчера в 11:06
Политика
МИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу
Россия внимательно следит за планами США перебросить часть своих военных из Германии в Польшу, заявили в российском МИД.
RT на русском 04:31
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Армия и оружие
Генерал Кашкуш: захват авиабазы Джуфра не оставляет Египту выбора
Захват силами ПНС при поддержке Турции авиабазы Джуфра в Ливии нарушит египетский оборонительный буфер на западе и узаконит военную самооборону Египта.
Недвижимость.RU 19:03
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова рассказала о раскаянии отца
Михаил Ефремов устроил ДТП на Смоленской площади 8 июня.
Говорит Москва 11:43
Игры
CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Российская газета 13:01
Общество
ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается, заявил на выступлении перед Европарламентом гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 11:34
Общество
Суд обязал Telegram вернуть инвесторам $1,2 млрд
Telegram и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США заключили мировое соглашение, в рамках которого суд обязал Telegram вернуть инвесторам $1,22 млрд (минус средства, которые уже возвращены или были переоформлены инвесторами как кредиты) и выплатить штраф в размере $18,5 млн.
Коммерсантъ 13:20
Авто
К выпуску автомобилей на новой платформе готовится АвтоВАЗ
На сайте корпоративных закупок появилось косвенное подтверждение тому, что отечественный автопроизводитель готовит производство под новую «тележку» — «АвтоВАЗ» проводит конкурс на поставку трансформаторной подстанции по задаче «Производство автомобилей на платформе CMF-B-LS».
SpeedMe 03:43
Экономика
Социалка проросла поправками: обновленный сахалинский бюджет приняла облдума
Сахалинская областная дума после трехчасового обсуждения согласовала поправки в бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021-2022.
Сахалин.Инфо 18:25
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сообщила о переломе носа
Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
Происшествия
Смертельное ДТП в ЕАО: легковушка вылетела на встречку и врезалась в фуру
В результате ДТП водитель автомобиля "Мазда Демио" получил травмы, а пассажир от полученных травм скончался при транспортировке в карете скорой помощи, сообщили ИА ЕАОМеdіа в областной ГИБДД.
EAOmedia.ru 19:09
Общество
В РФ смягчили ограничения на въезд иностранных специалистов
Правительство РФ своим распоряжением смягчило ограничения на въезд в Россию иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в РФ.
Интерфакс 11:54
Политика
Порошенко заявил об «уникальном шансе» «вернуть» Крым
У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости 18:16
Энергетика
Цена на российский газ для Китая снизилась на 10%
Генеральная администрация по таможне Китайской Народной Республики и Федеральной таможенной службы России сообщила о снижении цен на поставку российского газа в Китай.
News.ru 16:14
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
Происшествия
В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом
Прогулочный теплоход с выпускниками школы и родителями столкнулся с причалом в Москве, пострадавших в нет, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Коммерсантъ 16:56