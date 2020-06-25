Энергетика
Газета.RuФАС предложила отменить запрет на импорт бензина
Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран.
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с чего всё началось
О том, какие меры помогут топливному рынку быстрее вернуться в стабильное состояние, в интервью "Интерфаксу" рассказал начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы Армен Ханян.Интерфаксвчера в 07:13
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Краснодар, 26 июня 2020, 11:14 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 26 июня в региональном оперативном штабе.
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REGNUM вчера в 08:33
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В Кремле заявили о большом количестве фейков в связи с голосованием
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Путин выступил против накрутки явки на голосовании по поправкам
Президент Владимир Путин в ходе видеоконференции с членами Общественной палаты высказал свою позицию относительно возможного принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию, о котором в последнее время говорится в СМИ и социальных сетях.
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