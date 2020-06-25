Энергетика
Газета.RuФАС предложила отменить запрет на импорт бензина
Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран.
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с чего всё началось
О том, какие меры помогут топливному рынку быстрее вернуться в стабильное состояние, в интервью "Интерфаксу" рассказал начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы Армен Ханян.Интерфаксвчера в 07:13
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Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
Коммерсантъ вчера в 13:10
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Министр финансов Эстонии Мартин Хельме потребовал отставки действующего президента страны Керсти Кальюлайд, сообщает "Интерфакс".
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Менее 7 тыс. случаев COVID-19 выявили за сутки в России
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Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
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Всего шесть секунд обработки уничтожают 99% частиц нового коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:20
Общество
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ТАСС вчера в 17:09
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РИА Новости вчера в 20:33
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McCain готовится локализовать производство под Тулой
McCain готовится локализовать производство под Тулой В России может появиться новый крупный производитель картофеля фри.
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Москва, 26 июня 2020, 10:39 — REGNUM За переболевшими коронавирусной инфекцией установят длительное наблюдение в связи с сохранением ряда последствий на здоровье от заболевания.
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МИД разъяснил, как будет действовать соглашение о визах с Белоруссией
Соглашение о взаимном признании виз подписано главами МИД РФ и Белоруссии Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем в ходе визита российского министра в Минск.
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