Энергетика

Deita.ruDeita.ruФАС предложила отменить запрет на ввоз бензина в Россию

В свою очередь, Минэнерго считает нецелесообразной отмену запрета на ввоз дешевого бензина. В России тем временем в очередной раз подорожал Аи-95.
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с чего всё началось

Глава управления ФАС: Ажиотаж вокруг бензина на бирже по большей части из области психологии

О том, какие меры помогут топливному рынку быстрее вернуться в стабильное состояние, в интервью "Интерфаксу" рассказал начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы Армен Ханян.
Интерфакс25 июня в 07:13

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ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина

Газета.Ru25 июня в 12:48

В Министерстве энергетики не увидели причин для отмены запрета на импорт бензина и других видов топлива в России

Эхо Москвывчера в 01:38

Минэнерго выступило против отмены запрета на ввоз дешевого бензина

РБК25 июня в 16:18

Минэнерго не исключает досрочного прекращения запрета на импорт топлива

Коммерсантъ25 июня в 15:02

Снятие запрета на импорт бензина сбалансирует цены для россиян

Экономика сегоднявчера в 03:58

ФАС предлагает обсудить отмену запрета на импорт топлива в Россию

Российская газета25 июня в 11:53

В России перестало хватать бензина

Lenta.ru25 июня в 11:36
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Происшествия

В Набережных Челнах сильный ветер повалил два строительных крана

Известия 15:37
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 06:17
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Происшествия

Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре

«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 10:33
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Футбол

ФК «Ростов» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России

Известия 15:41
Технологии

В новые iPhone добавили функцию распознавания звуков окружающей среды

Evo-rus.com 12:11
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Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол

РИА Новости 12:58
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Энергетика

Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent

Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.
Российская газета вчера в 10:51
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Общество

На систему онлайн-голосования по Конституции совершена попытка атаки

На систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции РФ была совершена попытка атаки через сервис наблюдателя, сообщил ТАСС начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
Коммерсантъ 15:34
4
Общество

На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ

Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM 10:05
2,1K
Футбол

Тренер ЦСКА Овчинников подвел итоги матча против «Динамо»

Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников подвел итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 14:51
Футбол

«Локомотив» обыграл «Рубин» в чемпионате России по футболу

В следующем туре подопечные Марко Николича примут самарские «Крылья Советов», казанский клуб на выезде сыграет с «Уфой».
Говорит Москва 12:46
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram

Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
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Общество

Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
1,2K
Общество

В Индии местная жительница не могла забеременеть и оказалась мужчиной

Местная жительница долго не могла забеременеть, а позже оказалась мужчиной.
Актуальные Новости 00:57
5
Общество

Кирилл Серебренников признан виновным по делу о хищении 129 млн рублей

«Юрий Итин, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский совершили хищение», – зачитала судья Олеся Менделеева вводную часть приговора.
Говорит Москва вчера в 04:27
1,9K
Общество

В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов

По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 12:11
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Происшествия

На военном полигоне в Ленобласти произошел крупный пожар

РБК 15:46
7
Общество

Китайский блогер назвал русские блюда с «незабываемым вкусом»

Пользователь китайской платформы Sohu поделился мнением о русской кухне и самых популярных блюдах, вкус которых «невозможно забыть».
Известия 14:14
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Спорт

Shakedown Hawaii выпустят на Wii и Wii U

Ретро-аркаду Shakedown Hawaii выпустят на Wii и Wii U — консолях, которым в последние годы уделяется крайне мало внимания.
Игромания.ру 12:47
Общество

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 25 июня в 15:05
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
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Армия и оружие

Индия рассматривает российский танк «Армата» в качестве замены Т-72

По сообщению телеканала «Звезда» со ссылкой на источник в отечественном ОПК, правительство Индии не исключает возможность приобретения российских танков на базе платформы «Армата».
Военное дело 02:47
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Политика

Штат Миссисипи может сменить флаг на фоне протестов

Вашингтон, 27 июня 2020, 20:39 — REGNUM Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз заявил, что готов подписать законопроект о новом флаге штата из-за присутствующей на нем символики Конфедерации южных штатов.
REGNUM 13:39
3
Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Российская газета 02:56
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Наука

На дне Марианской впадины обнаружено ртутное загрязнение

Во время научной конференции Goldschmidt экологи из Франции и Китая рассказали о том, как после сбора образцов грунта и воды с донных поверхностей Марианской впадины, они обнаружили немалое количество метилированной ртути.
Live24 вчера в 03:27
38
Общество

«Новая газета» пожаловалась на запрет вывезти на экспертизу пробы воды из Норильска

"Новая газета" заявила, что сотрудники аэропорта в Норильске запретили вывезти на экспертизу образцы воды и почвы, загрязненные из-за разлива топлива дочерней ТЭЦ "Норникеля".
Интерфакс 08:37
80
Общество

На параде в Петербурге был замечен ветеран с ненастоящим орденом

Piter.tv 15:56
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Политика

Мэр украинского города сжег флаг России перед посольством в Киеве

Известия 15:16
15
Здоровье

В Архангельской области опровергли слухи о нехватке медиков

Эпидемия коронавирусной инфекции не повлияла на качество оказания медпомощи жителям Архангельской области, заявил глава регионального Минздрава Антон Карпунов, об этом 26 июня сообщает пресс-служба областного правительства.
ИА Красная Весна 10:15
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Авто

Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году

Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
Новые автомобили вчера в 12:05
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