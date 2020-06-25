Энергетика
Deita.ruФАС предложила отменить запрет на ввоз бензина в Россию
В свою очередь, Минэнерго считает нецелесообразной отмену запрета на ввоз дешевого бензина. В России тем временем в очередной раз подорожал Аи-95.
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с чего всё началось
О том, какие меры помогут топливному рынку быстрее вернуться в стабильное состояние, в интервью "Интерфаксу" рассказал начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы Армен Ханян.Интерфакс25 июня в 07:13
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 06:17
Происшествия
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 10:33
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
РИА Новости 12:58
Энергетика
Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent
Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.
Российская газета вчера в 10:51
Общество
На систему онлайн-голосования по Конституции совершена попытка атаки
На систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции РФ была совершена попытка атаки через сервис наблюдателя, сообщил ТАСС начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
Коммерсантъ 15:34
Общество
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM 10:05
Футбол
Тренер ЦСКА Овчинников подвел итоги матча против «Динамо»
Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников подвел итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 14:51
Футбол
«Локомотив» обыграл «Рубин» в чемпионате России по футболу
В следующем туре подопечные Марко Николича примут самарские «Крылья Советов», казанский клуб на выезде сыграет с «Уфой».
Говорит Москва 12:46
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Общество
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
Общество
В Индии местная жительница не могла забеременеть и оказалась мужчиной
Местная жительница долго не могла забеременеть, а позже оказалась мужчиной.
Актуальные Новости 00:57
Общество
Кирилл Серебренников признан виновным по делу о хищении 129 млн рублей
«Юрий Итин, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский совершили хищение», – зачитала судья Олеся Менделеева вводную часть приговора.
Говорит Москва вчера в 04:27
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 12:11
Общество
Китайский блогер назвал русские блюда с «незабываемым вкусом»
Пользователь китайской платформы Sohu поделился мнением о русской кухне и самых популярных блюдах, вкус которых «невозможно забыть».
Известия 14:14
Спорт
Shakedown Hawaii выпустят на Wii и Wii U
Ретро-аркаду Shakedown Hawaii выпустят на Wii и Wii U — консолях, которым в последние годы уделяется крайне мало внимания.
Игромания.ру 12:47
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 25 июня в 15:05
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Армия и оружие
Индия рассматривает российский танк «Армата» в качестве замены Т-72
По сообщению телеканала «Звезда» со ссылкой на источник в отечественном ОПК, правительство Индии не исключает возможность приобретения российских танков на базе платформы «Армата».
Военное дело 02:47
Политика
Штат Миссисипи может сменить флаг на фоне протестов
Вашингтон, 27 июня 2020, 20:39 — REGNUM Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз заявил, что готов подписать законопроект о новом флаге штата из-за присутствующей на нем символики Конфедерации южных штатов.
REGNUM 13:39
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Наука
На дне Марианской впадины обнаружено ртутное загрязнение
Во время научной конференции Goldschmidt экологи из Франции и Китая рассказали о том, как после сбора образцов грунта и воды с донных поверхностей Марианской впадины, они обнаружили немалое количество метилированной ртути.
Live24 вчера в 03:27
Общество
«Новая газета» пожаловалась на запрет вывезти на экспертизу пробы воды из Норильска
"Новая газета" заявила, что сотрудники аэропорта в Норильске запретили вывезти на экспертизу образцы воды и почвы, загрязненные из-за разлива топлива дочерней ТЭЦ "Норникеля".
Интерфакс 08:37
Здоровье
В Архангельской области опровергли слухи о нехватке медиков
Эпидемия коронавирусной инфекции не повлияла на качество оказания медпомощи жителям Архангельской области, заявил глава регионального Минздрава Антон Карпунов, об этом 26 июня сообщает пресс-служба областного правительства.
ИА Красная Весна 10:15
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году
Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
Новые автомобили вчера в 12:05