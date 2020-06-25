Энергетика

Deita.ruDeita.ruФАС предложила отменить запрет на ввоз бензина в Россию

В свою очередь, Минэнерго считает нецелесообразной отмену запрета на ввоз дешевого бензина. В России тем временем в очередной раз подорожал Аи-95.
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с чего всё началось

Глава управления ФАС: Ажиотаж вокруг бензина на бирже по большей части из области психологии

О том, какие меры помогут топливному рынку быстрее вернуться в стабильное состояние, в интервью "Интерфаксу" рассказал начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы Армен Ханян.
Интерфакс25 июня в 07:13

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Снятие запрета на импорт бензина сбалансирует цены для россиян

Экономика сегоднявчера в 03:58

В Министерстве энергетики не увидели причин для отмены запрета на импорт бензина и других видов топлива в России

Эхо Москвывчера в 01:38

Минэнерго не исключает досрочного прекращения запрета на импорт топлива

Коммерсантъ25 июня в 15:02

Минэнерго выступило против отмены запрета на ввоз дешевого бензина

РБК25 июня в 16:18

ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина

Газета.Ru25 июня в 12:48

ФАС предлагает обсудить отмену запрета на импорт топлива в Россию

Российская газета25 июня в 11:53

В России перестало хватать бензина

Lenta.ru25 июня в 11:36
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Общество

Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
4,7K
Футбол

Тедеско похвалил игроков «Спартака» за матч против «Уфы»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итоги матча 24-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0).
Metaratings 13:12
Футбол

«Ростов» основным составом обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России

"Ростов" на своем поле обыграл тульский "Арсенал" со счетом 2:1 в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
ТАСС Спорт 14:58
Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол

РИА Новости 12:58
Происшествия

В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника

REGNUM вчера в 04:52
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Общество

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня

По итогам двух дней голосования по вопросу одобрения изменений в Основной Закон страны явка составила 19,49%.
Российская газета 05:43
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Политика

Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым

Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM 25 июня в 23:30
3,1K
Здоровье

Коронавирусом в Нижегородской области заболели ещё 214 человек

Есть и хорошие новости - выздоровевших в Нижегородской области за вчерашний день в два с лишним раза больше: 478 человек.
Нижний Новгород on-line 03:48
62
Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
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Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Российская газета 02:56
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Общество

Ветеран с ненастоящим орденом был замечен на параде в Петербурге

В Петербурге во время парада Победы был замечен ветеран с ненастоящим орденом.
AllNW.ru вчера в 16:07
197
Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета вчера в 04:37
2,6K
Экономика

Всемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн

Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
REGNUM 06:08
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Шоу-бизнес

Певица Ирина Аллегрова шокировала фанатов фотографией с Бали

Архивное фото певицы Ирины Аллегровой с острова Бали показала ее родственница.
iReactor 06:01
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Армия и оружие

США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142

Истребители США и Норвегии подняли в воздух для сопровождения российских противолодочных самолетов Ту-142, совершавших полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей.
Lenta.ru 13:45
29
Общество

В Индии местная жительница не могла забеременеть и оказалась мужчиной

Местная жительница долго не могла забеременеть, а позже оказалась мужчиной.
Актуальные Новости 00:57
2
Футбол

ЦСКА и «Динамо» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Объявлен состав московского "Динамо" на матч 24-го тура чемпионата России по футболу против столичного ЦСКА, сообщается на странице "бело-голубых" в Twitter.
РИА Новости 11:02
Экономика

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com 12:03
152
Общество

В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов

По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 12:11
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Авто

Tesla заняла последнее место в рейтинге качественных автомашин

На втором месте оказались Chevrolet и Ram, у которых выявили по 141 проблеме на 100 автомашин.
RuNews24.ru 06:13
51
Происшествия

В Набережных Челнах из-за штормового ветра упали два башенных крана

В Набережных Челнах вечером в субботу из-за штормового ветра упали два подъемных башенных крана.
РБК 14:17
2
Происшествия

Во Франции задержаны шесть человек за кражу картины Бэнкси

Шесть человек задержаны в различных районах Франции по подозрению в краже работы Бэнкси о теракте в «Батаклане», сообщает AFP, а также телеканал BFMTV.
Коммерсантъ 10:28
1
Происшествия

Обвиняемого в изнасиловании малолетней дочери оправдали в Татарстане

РЕН ТВ вчера в 11:32
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Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Газета.Ru 08:00
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Политика

В Германии не исключили вероятность повторного закрытия границ

Берлин, 27 июня 2020, 20:09 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о возможности повторного закрытия границ внутри Евросоюза.
REGNUM 13:09
Общество

Совфед: с 1 июля индексацию пенсий вернут опекунам и попечителям

С 1 июля пенсии граждан, которые являются опекунами и попечителями, будут проиндексированы, сообщила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Политика Сегодня 11:48
13
Армия и оружие

Найдены самые северные позиции советской артиллерии времен ВОВ

У Таймырского полуострова нашли места расположения самых северных советских артиллерийских батарей времен Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Северного флота.
Взгляд.ру 14:49
Футбол

Роббен возобновил карьеру и подписал контракт с родным «Гронингеном»

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен возобновил карьеру. Он подписал годичный контракт с нидерландским «Гронингеном».
Бомбардир.ру 13:37
Общество

На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ

Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM 10:05
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