ВедомостиФАС предложила полностью запретить контракты в валюте внутри РоссииДокумент запрещает устанавливать цену российских контрактов в привязке к иностранной валюте или показателю биржевых или внебиржевых индексов на мировых рынках.ВедомостиДокумент вынесен на рассмотрение совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.РЕН ТВОтмечается, что документ разработан в соответствии с планом первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.RT на русскомВсе договоры, которые уже заключены, согласно законопроекту, нужно изменить в течение 30 дней с момента официального опубликования закона.РБКЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВРБКЦарьградЦентральная Служба НовостейДеловой квадратВаши новостиКапитал страныАлтапрессРегионы РоссииНовый ДеньРЕН ТВКомсомольская правдаРамблерInkazanDP.RUБизнес журналПрофильRZN.infoDaily StormVSE42.RUЯрновостиПодробнее о событииРБК: ФАС разработала законопроект о запрете валютных контрактов внутри РоссииИзвестия00:37Антимонопольная служба хочет запретить привязывать рублевые договоры к долларуРБК17:00Самое цитируемоеРБК сообщил о намерении ФАС запретить валютные контракты внутри РоссииLenta.ru22:51РБК: ФАС предложила полностью запретить валютные контракты внутри РоссииРИА Новости19:14РБК: ФАС порекомендовала запретить внутри России валютные контрактыRT на русском19:22РБК: ФАС подготовила законопроект о запрете валютных контрактов внутри РоссииТАСС21:16ФАС предлагает запретить валютные контракты внутри РоссииКоммерсантъ18:17Показать ещёОценить2,8KПоделиться