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ФАС предложила полностью запретить контракты в валюте внутри России

Документ запрещает устанавливать цену российских контрактов в привязке к иностранной валюте или показателю биржевых или внебиржевых индексов на мировых рынках.
Ведомости
Документ вынесен на рассмотрение совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.
РЕН ТВ
Отмечается, что документ разработан в соответствии с планом первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.
RT на русском
Все договоры, которые уже заключены, согласно законопроекту, нужно изменить в течение 30 дней с момента официального опубликования закона.
РБК

Подробнее о событии

РБК: ФАС разработала законопроект о запрете валютных контрактов внутри России
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