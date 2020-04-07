Коронавирус
ТАССФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Читать в источнике
Оценить366
с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 июля повысить оптовые цены на газ, предназначенный для населения и промышленности, в среднем на 3%. Это следует из проекта приказа, опубликованного на официальном портале проектов правовых актов.Коммерсантъ09:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 16:46, Ашберн
Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Общество
В Калининградской области определили предприятия, которым можно работать во время выходных
Власти Калининградской области определили перечень из 12 отраслей, предприятия которых обеспечивают устойчивость экономики и рынка труда региона и могут работать в штатном режиме в период выходных дней, объявленных из-за пандемии, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.
Энергетика
Цена на нефть Brent упала ниже $33 за баррель
Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в июне в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала ниже $33 за баррель.
Общество
Скворцова назвала сроки пика и спада эпидемии коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала телеканалу "Россия 24", что до выхода на "плато" с коронавирусной инфекцией осталось где-то 10-14 дней, после чего эпидемия продержится какое-то время и пойдет в обратную сторону.
Политика
Лукашенко объяснил отказ от ввода карантина в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил на совещании с правительством во вторник, 7 апреля, почему в стране не вводится карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает tvr.by.
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Общество
Минпросвещения показало проект нового расписания ЕГЭ
Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году, который ранее перенесли из-за ситуации с коронавирусом, начнется 8 июня и завершится 11 июля.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Политика
Путин получил ответ вирусолога на вопрос о сокращении нерабочих дней
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с ведущими специалистами медицины спросил, можно ли рассчитывать на сокращение выходных дней, которые установлены с 3 по 30 апреля.
Политика
На Украине могут частично продлить карантин до сентября
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил, что часть карантинных ограничений будет действовать в стране до сентября текущего года.
Политика
Абхазия закрывает границу с Россией
Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба распорядился ограничить въезд в страну через пункты пропуска на границе с Россией, сообщается на сайте администрации президента республики.
Кино
Глава Walt Disney не исключил перенос прокатных фильмов на Disney+
Руководство Walt Disney не исключает возможности отказа от проката некоторых перспективных кинопроектов с последующей их демонстрацией с помощью собственного потокового сервиса.
Музыка
Автор хита «Pen-pineapple-apple-pen» представил новую версию трека
Вместо ананаса, ручки и мыла в нём упоминаются мыло и руки. Аббревиатура в названии трека осталась прежней – PPAP.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова опубликовала трогательное фото с двухмесячным сыном
Оксана Самойлова поделилась трогательной фотографией сына К слову, под предыдущей фотографией Давида, на которой ему месяц, далеко не такая радостная подпись.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Общество
В список социально значимых сайтов попал сервис по продаже диссертаций
В список социально значимых ресурсов Минкомсвязи оказался сайт, предлагающий услуги по написанию диссертаций, дипломных работ и научных статей.
Общество
Названы богатейшие люди планеты
Основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты, который ежегодно составляет журнал Forbes.
Общество
Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы
В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Общество
Пандемия коронавируса вызвала в США спрос на программистов на COBOL
С началом пандемии всю прелесть возросшей нагрузки почувствовали на себе органы социальной защиты в США.
Политика
МИД России: указ Трампа о добыче ресурсов на Луне вызывает непонимание
Распоряжение президента США, разрешающее американским компаниям добычу ресурсов на Луне и других небесных телах, вызывает непонимание, сообщается в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Космос
Американский грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане
Американский грузовой корабль Dragon совершил приводнение в Тихом океане. Об этом компания SpaceX сообщила на своей странице в Twitter.
Биатлон
Сборная России по биатлону может остаться без главного тренера
Пост главного тренера сборной занимает Анатолий Хованцев, назначенный союзом на эту должность в мае 2018-го года.
Авто
Опубликована таблица транспортного налога на 2020 год по регионам
Стоит сказать, что разница в налоговых ставках на транспорт всегда отличалась в зависимости от региона.
Общество
7 апреля Япония вводит режим ЧС
Общество
Совладелец Шереметьево назвал срок возможного запуска рейсов за рубеж
По словам Пономаренко, реализация пессимистического сценария может привести к тому, что Шереметьево будет вынуждено частично сократить персонал.
Авто
Где купить новые ВАЗ-2101, Волгу и Жигули без пробега
Эксперты агентства Автостат выяснили, можно ли прямо сейчас купить новые советские автомашины Жигули: например, ВАЗ-2101, Волгу и другие.
Политика
La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации
Итальянская газета La Stampa опубликовала ответ Минобороны РФ на свои публикации о "бесполезности" российской помощи для Италии и якобы разведывательном характере миссии, но усмотрела в нем "недвусмысленные оскорбления".
Шоу-бизнес
Анна Курникова впервые показала лицо трехмесячной дочери
В конце января российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз – на свет появилась дочь Маша.