Коронавирус

ТАССТАССФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 июля повысить оптовые цены на газ, предназначенный для населения и промышленности, в среднем на 3%. Это следует из проекта приказа
, опубликованного на официальном портале проектов правовых актов.
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