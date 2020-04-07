с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%

Общество В Калининградской области определили предприятия, которым можно работать во время выходных Власти Калининградской области определили перечень из 12 отраслей, предприятия которых обеспечивают устойчивость экономики и рынка труда региона и могут работать в штатном режиме в период выходных дней, объявленных из-за пандемии, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

Энергетика Цена на нефть Brent упала ниже $33 за баррель Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в июне в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала ниже $33 за баррель.

Общество Скворцова назвала сроки пика и спада эпидемии коронавируса Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала телеканалу "Россия 24", что до выхода на "плато" с коронавирусной инфекцией осталось где-то 10-14 дней, после чего эпидемия продержится какое-то время и пойдет в обратную сторону.

Политика Лукашенко объяснил отказ от ввода карантина в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил на совещании с правительством во вторник, 7 апреля, почему в стране не вводится карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает tvr.by.

Общество Минпросвещения показало проект нового расписания ЕГЭ Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году, который ранее перенесли из-за ситуации с коронавирусом, начнется 8 июня и завершится 11 июля.

Энергетика Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.

Политика Путин получил ответ вирусолога на вопрос о сокращении нерабочих дней Ранее президент России Владимир Путин на совещании с ведущими специалистами медицины спросил, можно ли рассчитывать на сокращение выходных дней, которые установлены с 3 по 30 апреля.

Политика Абхазия закрывает границу с Россией Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба распорядился ограничить въезд в страну через пункты пропуска на границе с Россией, сообщается на сайте администрации президента республики.

Музыка Автор хита «Pen-pineapple-apple-pen» представил новую версию трека Вместо ананаса, ручки и мыла в нём упоминаются мыло и руки. Аббревиатура в названии трека осталась прежней – PPAP.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова опубликовала трогательное фото с двухмесячным сыном Оксана Самойлова поделилась трогательной фотографией сына К слову, под предыдущей фотографией Давида, на которой ему месяц, далеко не такая радостная подпись.

Происшествия Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.

Общество Названы богатейшие люди планеты Основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты, который ежегодно составляет журнал Forbes.

Космос Американский грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане Американский грузовой корабль Dragon совершил приводнение в Тихом океане. Об этом компания SpaceX сообщила на своей странице в Twitter.

Политика La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации Итальянская газета La Stampa опубликовала ответ Минобороны РФ на свои публикации о "бесполезности" российской помощи для Италии и якобы разведывательном характере миссии, но усмотрела в нем "недвусмысленные оскорбления".