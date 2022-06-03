ИнтерфаксФАС предложила повысить регулируемые цены «Газпрома» для промышленности на 5%Федеральная антимонопольная служба предлагает с 1 июля 2022 года повысить регулируемые цены на газ "Газпрома" для промышленности в России на 5%.ИнтерфаксРазмер индексации оптовой цены определяется макропрогнозом (прогноз социально-экономического развития РФ на трехлетнюю перспективу, разрабатываемый Минэкономразвития и одобряемый правительством).ИнтерфаксТакже предлагается проиндексировать цены на газ для населения ниже инфляции - на 3%, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации, отметили в пресс-службе ФАС.ТАССГод назад, 1 июля 2021 года оптовая регулируемая цена на газ для всех категорий потребителей выросла на 3%.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьT24T24АБНDaily StormПодробнее о событииФАС предлагает с 1 июля повысить на 5% цену газа «Газпрома» для промышленных потребителейТАСС13:54ФАС предложила увеличить цены на газ для российской промышленностиАБН12:58ФАС проконтролирует обоснованность изменения тарифов на газРоссийская газета12:22ФАС предложила повысить регулируемые цены «Газпрома» для промышленности на 5%Интерфакс11:25ФАС РФ предложила повысить цены на газ для российской промышленности на 5%News.ru11:22ФАС предложила с 1 июля повысить регулируемые цены на газКоммерсантъ11:41Правительство 1 июля проиндексирует цены на газ для промышленности и рядовых гражданDaily Storm1 июня в 13:04Показать ещёОценить6Поделиться