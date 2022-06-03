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ФАС предложила повысить регулируемые цены «Газпрома» для промышленности на 5%

Федеральная антимонопольная служба предлагает с 1 июля 2022 года повысить регулируемые цены на газ "Газпрома" для промышленности в России на 5%.
Интерфакс
Размер индексации оптовой цены определяется макропрогнозом (прогноз социально-экономического развития РФ на трехлетнюю перспективу, разрабатываемый Минэкономразвития и одобряемый правительством).
Интерфакс
Также предлагается проиндексировать цены на газ для населения ниже инфляции - на 3%, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации, отметили в пресс-службе ФАС.
ТАСС
Год назад, 1 июля 2021 года оптовая регулируемая цена на газ для всех категорий потребителей выросла на 3%.
Интерфакс

Подробнее о событии

ФАС предлагает с 1 июля повысить на 5% цену газа «Газпрома» для промышленных потребителей
ТАСС13:54
ФАС предложила увеличить цены на газ для российской промышленности
АБН12:58
ФАС проконтролирует обоснованность изменения тарифов на газ
Российская газета12:22
ФАС предложила повысить регулируемые цены «Газпрома» для промышленности на 5%
Интерфакс11:25
ФАС РФ предложила повысить цены на газ для российской промышленности на 5%
News.ru11:22
ФАС предложила с 1 июля повысить регулируемые цены на газ
Коммерсантъ11:41
Правительство 1 июля проиндексирует цены на газ для промышленности и рядовых граждан
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