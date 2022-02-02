Будьте в Плюсе

ФАС предложила производителям зафиксировать цены на сахар

ФАС направила производителям сахара письма с рекомендациями о недопущении роста цен.
Известия
Инициатива выдвинута в рамках предпринимаемого правительством комплекса мер по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары.
Известия
14 декабря 2020 года было заключено соглашение между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами о заморозке цен на сахар-песок и подсолнечное масло.
Известия
Российские чиновники следят за ситуацией с ростом цен на сахар и подсолнечное масло с декабря 2020 года.
Компания

Подробнее о событии

Минсельхоз России выступил за ограничение предельных наценок на сахар для дистрибьюторов
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Поможет ли новое госрегулирование в стабилизации цен на товар
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«Известия»: ФАС попросила производителей на поднимать цены на сахар
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