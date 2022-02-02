Глава ассоциации, представители производителей и продавцов указывают на несколько рисков: ФЭО собирается проводить торги на право заключения договора на оказание услуг по сбору, транспортированию и утилизации батареек в регионах, победитель которых должен будет самостоятельно организовывать инфраструктуру по накоплению такого типа отходов "с нуля", отмечает Онищук.
Астрофизики разобрали научно-фантастический блокбастер с Леонардо Ди Каприо и просчитали, готово ли человечество к такому развитию событий Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, Филип Любин и Александр Коэн, пришли к выводу, что методы, которые киногерои предлагают для спасения Земли от 10-километровой кометы, действительно могут быть использованы.