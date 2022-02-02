Астрофизики разобрали научно-фантастический блокбастер с Леонардо Ди Каприо и просчитали, готово ли человечество к такому развитию событий Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, Филип Любин и Александр Коэн, пришли к выводу, что методы, которые киногерои предлагают для спасения Земли от 10-километровой кометы, действительно могут быть использованы.