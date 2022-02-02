Будьте в Плюсе

ФАС предложила производителям зафиксировать цены на сахар

ФАС направила производителям сахара письма с рекомендациями о недопущении роста цен.
Известия
В частности, ограничить максимальную наценку и запретить перепродавать сахар, закупленный для розничной торговли.
Известия
14 декабря 2020 года было заключено соглашение между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами о заморозке цен на сахар-песок и подсолнечное масло.
Известия
В России продолжают разрабатывать меры по сдерживанию цен на сахар и растительное масло.
Экономика сегодня

Подробнее о событии

ФАС дала советы производителям по сдерживанию роста цен на сахар
Life.ru17:15
Минсельхоз и ФАС проработали рекомендации производителям по предельным ценам на сахар
ПРАЙМ04:20
«Известия»: ФАС попросила производителей на поднимать цены на сахар
Телеканал 360°01:58
«Известия»: ФАС рекомендовала производителям сдержать подорожание сахара
Lenta.ru17:26
Минсельхоз России выступил за ограничение предельных наценок на сахар для дистрибьюторов
Накануне.Ru05:05
ФАС предложила производителям зафиксировать цены на сахар
Известия17:50
ФАС посоветовала производителям сдержать повышение цен на сахар
ФАН16:34

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