Освоение белорусскими военными современной военной техники, привезенной из России, является основной целью совместных учений «Союзная решимость», заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу, передает БелТА.
В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опровергли сообщения ряда СМИ об увольнении начальника отдела ГИБДД по Василеостровскому району, чей сотрудник во время конфликта в отделе полиции сломал руку женщине-оперуполномоченному уголовного розыска, передает 3 февраля корреспондент ИА REGNUM.
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что больше не будет называть якобы планирующееся вторжение России на Украину «неизбежным», потому что власти США не знают, принял ли такое решение президент России Владимир Путин.