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ФАС предложила производителям зафиксировать цены на сахар

ФАС направила производителям сахара письма с рекомендациями о недопущении роста цен.
Известия
В частности, ограничить максимальную наценку и запретить перепродавать сахар, закупленный для розничной торговли.
Life.ru
В своем письме ФАС предложила включать в торгово-сбытовую политику (ТСБ, документ, определяющий условия и порядок реализации товаров компании) того или иного производителя сведения о ценах и порядке взаимодействия с продавцами.
VSE42.RU
В Минсельхозе отметили, что в 2021 году благодаря ценовым соглашениям, а также прямым субсидиям производителям отпускные цены на сахар оставались стабильными.
Известия

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