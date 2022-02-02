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ФАС предложила производителям зафиксировать цены на сахар

ФАС направила производителям сахара письма с рекомендациями о недопущении роста цен.
Известия
В частности, ограничить максимальную наценку и запретить перепродавать сахар, закупленный для розничной торговли.
Life.ru
В Минсельхозе отметили, что в 2021 году благодаря ценовым соглашениям, а также прямым субсидиям производителям отпускные цены на сахар оставались стабильными.
Известия
14 декабря 2020 года власти договорились с производителями о заморозке цен на сахар-песок и подсолнечное масло.
Комсомольская правда

Подробнее о событии

«Известия»: ФАС разослала производителям сахара рекомендации сдерживать рост цен на товар
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Песочные берега: ФАС рекомендовала производителям сдержать подорожание сахара
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