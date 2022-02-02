ИзвестияФАС предложила производителям зафиксировать цены на сахарФАС направила производителям сахара письма с рекомендациями о недопущении роста цен.ИзвестияВ частности, ограничить максимальную наценку и запретить перепродавать сахар, закупленный для розничной торговли.Life.ruВ Минсельхозе отметили, что в 2021 году благодаря ценовым соглашениям, а также прямым субсидиям производителям отпускные цены на сахар оставались стабильными.Известия14 декабря 2020 года власти договорились с производителями о заморозке цен на сахар-песок и подсолнечное масло.Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияКомсомольская правдаАБНLife.ruТелеканал 360°SIA.ruПсковская Лента НовостейУралинформбюроФАНПодробнее о событии«Известия»: ФАС разослала производителям сахара рекомендации сдерживать рост цен на товарКомсомольская правда23:59Песочные берега: ФАС рекомендовала производителям сдержать подорожание сахараИзвестия16:01Самое цитируемоеФАС предложила производителям зафиксировать цены на сахарИзвестия17:50В ФАС порекомендовали производителям сдержать подорожание сахараРЕН ТВ19:39«Известия»: ФАС рекомендовала производителям сдержать подорожание сахараLenta.ru17:26ФАС дала советы производителям по сдерживанию роста цен на сахарLife.ru17:15«Известия»: ФАС призвала производителей не допустить подорожания сахараТелеканал 360°19:44ФАС посоветовала производителям сдержать повышение цен на сахарФАН16:34Показать ещёОценить55Поделиться