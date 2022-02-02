Будьте в Плюсе

ФАС предложила производителям зафиксировать цены на сахар

ФАС направила производителям сахара письма с рекомендациями о недопущении роста цен.
Известия
Среди прочего предлагается ограничить максимальную наценку и запретить перепродавать продукцию, закупленную для розничной торговли.
Life.ru
Как считают эксперты, регулирование цен эффективно в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной может грозить снижением производства сахара и закрытием предприятий.
Накануне.Ru
В Минсельхозе отметили, что в 2021 году благодаря ценовым соглашениям, а также прямым субсидиям производителям отпускные цены на сахар оставались стабильными.
Известия

Подробнее о событии

«Известия»: ФАС призвала производителей не допустить подорожания сахара
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