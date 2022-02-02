Ученые смогли провести целых 400 000 наблюдений над 406 видами растений, которые относятся к календарю Woodland Trust, и провели сопоставления их цветения с проводимыми измерениями температуры в то или иное время. liveinternet.ru Дата цветения с 1987 по 2019 годы практически во всех этих видах была на месяц раньше, чем в период с 1753 по 1986 годы.