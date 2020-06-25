Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъФАС предложила рассмотреть отмену запрета на импорт топлива

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с инициативой обсудить возможную отмену запрета на импорт топлива или сокращение действия моратория.
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с чего всё началось

ФАС заявила, что продажи топлива на бирже вернутся к своей прежней норме 1 июля

Снижение норм продаж топлива на бирже было разовой вынужденной мерой, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возвращается к вопросу увеличения этих нормативов.
Интерфакс06:36

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ФАС: Продажи топлива на бирже вернутся к своей прежней норме 1 июля

Вечерняя Москва10:44

ФАС поставила вопрос об отмене запрета на ввоз в Россию дешевого бензина

РБК10:44

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Финмаркет06:45

«Из области психологии»: ФАС объяснила взлет биржевых цен на бензин

НТВ07:19

В ФАС оценили ситуацию на рынке нефтепродуктов

Известия06:54

Иностранное топливо могут пустить в Россию

Коммерсантъ10:57

Глава управления ФАС: Ажиотаж вокруг бензина на бирже по большей части из области психологии

Интерфакс07:13
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

RT на русском 08:29
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Общество

Сын Хрущева умер в США от огнестрельного ранения в голову

Причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева - стало огнестрельное ранение в голову.
ТАСС 09:11
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Общество

РКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос

РИА Новости 09:03
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Общество

ЦИК прокомментировал ситуацию с дважды проголосовавшим Лобковым

Журналист и ведущий "Дождя" Павел Лобков, который сообщил, что сумел проголосовать за поправки в конституцию дважды, совершил административное правонарушение, также будут наказаны и те сотрудники избиркомов, кто допустил подобную ситуацию, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
РИА Новости 07:14
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Кино

Слухи: Николас Кейдж ведет переговоры о роли Супермена в фильме «Флэш»

После известия о переговорах с Майклом Китоном насчет возвращения к образу пожилого Бэтмена во «Флэше» портал We Got This Covered преподнес еще более удивительную весть.
Киноафиша России 09:49
Общество

Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет

Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43
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Культура

Новая книга Джорджа Мартина «Ветра зимы» выйдет в 2021 году

Псковское агентство информации 02:25
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Шоу-бизнес

Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем

Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
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Шоу-бизнес

Суд раскрыл прозвище Илона Маска, данное ему Эмбер Херд

РЕН ТВ 09:17
Шоу-бизнес

Собчак сломала нос и получила сотрясение

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак попала в больницу с переломом носа и сотрясением мозга.
Газета.Ru 10:41
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Культура

После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:55
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Происшествия

Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

РБК 09:36
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Армия и оружие

ХАМАС заявил, что Израиль объявил ему войну аннексией земель Палестины

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Израиль планирует начать аннексию палестинских земель — Иорданской долины и части Западного берега Иордана — с 1 июля 2020 г.
REGNUM 09:37
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Общество

В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду

Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду, пишет телеканал "RT".
РИА Новости вчера в 23:49
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Шоу-бизнес

Максим Галкин показал фото своего отца-генерала

Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37
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Происшествия

В Крыму задержаны подозреваемые в похищении человека ради выкупа

Интерфакс 06:08
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Политика

Главой Россотрудничества назначили Евгения Примакова

«Указом президента сегодня назначен Примаков, документ вступает в силу со дня подписания», — заявили в четверг в Россотрудничестве.
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Tales of Arise не выйдет в 2020 году

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Диетолог перечислила опасные для употребления в жару напитки

Врач-диетолога Елена Соломатина перечислила опасные для употребления в жару напитки.
Газета Кемерова 22 июня в 20:26
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Политика

Финляндия откроет границы с Россией в последнюю очередь

Министр отметила, что в первую очередь откроются внутренние границы Евросоюза, а уже потом все остальные.
Интерфакс 10:32
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Происшествия

Полиция установила личности найденных в московской квартире младенцев

РБК 07:42
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Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
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Космос

NASA показало закаты на других планетах

Sibnet Новости вчера в 08:13
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Энергетика

Европе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
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Политика

МИД ответил на «протест» Украины против проведения парада в Крыму

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Семин считает, что Кикнадзе должен уйти из «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не хочет вступать в полемику с генеральным директором московского клуба Василием Кикнадзе.
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Болгария планирует продлить сезон и субсидировать чартеры

Болгария собирается продлить туристический сезон до конца октября и субсидировать чартеры, говорится на сайте министерства туризма страны.
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СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева

Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России.
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