Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъФАС предложила рассмотреть отмену запрета на импорт топлива

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с инициативой обсудить возможную отмену запрета на импорт топлива или сокращение действия моратория.
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с чего всё началось

ФАС заявила, что продажи топлива на бирже вернутся к своей прежней норме 1 июля

Снижение норм продаж топлива на бирже было разовой вынужденной мерой, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возвращается к вопросу увеличения этих нормативов.
Интерфакс06:36

Подробнее о событии

ФАС ожидает стабилизации оптовых цен на бензин в июле

ТАСС12:05

В ФАС оценили ситуацию на рынке нефтепродуктов

Известия06:54

ФАС поставила вопрос об отмене запрета на ввоз в Россию дешевого бензина

РБК10:44

Иностранное топливо могут пустить в Россию

Коммерсантъ10:57

«Из области психологии»: ФАС объяснила взлет биржевых цен на бензин

НТВ07:19

В России перестало хватать бензина

Lenta.ru11:36

Глава управления ФАС: Ажиотаж вокруг бензина на бирже по большей части из области психологии

Интерфакс07:13
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

RT на русском 08:29
4,6K
Шоу-бизнес

Личный фотограф Пугачевой показал ее снимок в купальнике

Фотограф Роман Родин опубликовал архивный снимок примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой в купальнике swim-dress.
ФАН 09:23
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Культура

После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
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Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова: «Выгляжу я как бабушка»

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила критикам своей внешности.
Суть событий 02:14
3
Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
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Общество

Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

Глава пресс-службы департамента здравоохранения Род-Айленда Джозеф Уэнделкен сообщил, что причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея - стало огнестрельное ранение в голову.
Газета.Ru 12:09
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Происшествия

Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него.
РБК 09:36
4,5K
Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
1,3K
Политика

Финляндия откроет границы с Россией в последнюю очередь

Министр отметила, что в первую очередь откроются внутренние границы Евросоюза, а уже потом все остальные.
Интерфакс 10:32
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Политика

Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оригинал ноты с протестом Киева в связи с парадом 24 июня, который был проведен в Крыму, будет возвращен украинской стороне, аналогично предыдущим подобным нотам, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:21
1,3K
Общество

В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей

Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
ИА Красная Весна 23 июня в 13:44
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Происшествия

Полиция установила личности найденных в московской квартире младенцев

Полиция установила личности четверых из пяти младенцев, после обнаружения которых 23 июня в Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК (торговля людьми).
РБК 07:42
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Космос

В Шанхае завершили строительство основной конструкции самого большого в мире планетария

Планетарий, пишет в среду местная газета Shanghai Daily, станет самым большим в мире.
ТАСС вчера в 07:56
Общество

Росавиация: «Аэрофлот» не перевозил пассажиров грузовыми рейсами

Представитель Росавиации заявил, что агентство не выдавало авиакомпании "Аэрофлот" разрешение продавать билеты пассажирам на грузовые рейсы в обход запрета на международные пассажирские перевозки.
РЕН ТВ 05:11
237
Шоу-бизнес

Екатерина Климова хорошеет, несмотря на возраст

Екатерина Климова не задумывается по поводу возраста. Она спокойно может выложить фото без мейкапа или обсудить внешность с подписчиками.
Татарстан Сегодня 07:48
4
Здоровье

Медицинский работник умерла от коронавируса в Ивановской области

Кстати.News 05:14
14
Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
1,7K
Происшествия

В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария

Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
17
Политика

В Берлине оценили решение Трампа поставить Польшу в пример Германии

«Берлин проявил непослушание и теперь США выстраивают прямой военный союз с Польшей», – сказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя решение Дональда Трампа поставить в пример Германии Польшу в контексте газовых вопросов и контактов по линии НАТО.
Взгляд.ру 08:26
Энергетика

Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее

Несмотря на позитивные сдвиги, эксперты предрекли мрачное будущее для сланцевой отрасли США, которая столкнулась с мощным падением нефтедобычи, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 11:12
1
Общество

Главред RTVI Алексей Пивоваров покинет свой пост

Журналист Алексей Пивоваров покидает пост главного редактора телеканала RTVI, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе телеканала.
Интерфакс 10:26
Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:02
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Шоу-бизнес

Собчак сломала нос и попала в больницу

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
406
Общество

Иностранным специалистам смягчили въезд в Россию

"Иностранным специалистам разрешается однократный въезд в Россию на основании особого списка", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:13
26
Общество

Собянин сообщил о снижении числа больных на ИВЛ в Москве

За последнюю неделю количество выявляемых в Москве случаев коронавирусной инфекции снизилось на 37%, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 11:35
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Происшествия

Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
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Кино

Японский робот Эрика станет героем фильма

Японский робот Эрика, оснащенный системой искусственного интеллекта, снимется в научно-фантастическом фильме.
Москва 24 10:00
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Здоровье

Жителей Крыма начнут тестировать на антитела к коронавирусу

Жителей Крыма в июне начнут тестировать на наличие иммунитета к коронавирусу нового типа, сообщили в четверг журналистам в Министерстве внутренней политики, информации и связи республики.
ТАСС 05:03
17
Шоу-бизнес

Нетиевский объяснил, почему Михалкова ушла из «Уральских пельменей»

iReactor 04:59
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Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова рассказала о состоянии отца

Культуромания 12:14
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