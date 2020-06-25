Энергетика
КоммерсантъФАС предложила рассмотреть отмену запрета на импорт топлива
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с инициативой обсудить возможную отмену запрета на импорт топлива или сокращение действия моратория.
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с чего всё началось
Снижение норм продаж топлива на бирже было разовой вынужденной мерой, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возвращается к вопросу увеличения этих нормативов.Интерфакс06:36
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С 1 июля 2020 года в России начнут действовать несколько новых правил для водителей, которые касаются медосвидетельствования, регистрации тюнингованных машин и импорта машин с правым рулем, сообщают Autonews.
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Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
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В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Армия и оружие
Как Ливия стала причиной раскола в НАТО
Действия Анкары во внешней политике уже во второй раз стали поводом для резких заявлений со стороны Эммануэля Макрона в отношении НАТО.
Газета.Ru 12:02
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В борьбе с раком поможет ультразвук
Израильским ученым удалось разработать неинвазивную технологическую платформу, которая способная доставлять гены в клетки раковой опухоли молочной железы.
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Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
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Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
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Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
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Дочь Михаила Ефремова рассказала о состоянии отца
Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, сожалеет и раскаивается в содеянном.
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В Краснодарском крае откроются кафе и рестораны
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Японский робот Эрика снимется в фильме
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Ирина Акулова получила предложение руки и сердца от мужчины младше ее на 17 лет
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Канделаки рассказала о домогательствах Саакашвили
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