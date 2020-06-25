Снижение норм продаж топлива на бирже было разовой вынужденной мерой, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возвращается к вопросу увеличения этих нормативов.

с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с инициативой обсудить возможную отмену запрета на импорт топлива или сокращение действия моратория.

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