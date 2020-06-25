Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъФАС предложила рассмотреть отмену запрета на импорт топлива

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с инициативой обсудить возможную отмену запрета на импорт топлива или сокращение действия моратория.
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с чего всё началось

ФАС заявила, что продажи топлива на бирже вернутся к своей прежней норме 1 июля

Снижение норм продаж топлива на бирже было разовой вынужденной мерой, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возвращается к вопросу увеличения этих нормативов.
Интерфакс06:36

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ФАС ожидает стабилизации цен на бензин в июле

Комсомольская правда12:25

ФАС ожидает стабилизации оптовых цен на бензин в июле

ТАСС12:05

В ФАС оценили ситуацию на рынке нефтепродуктов

Известия06:54

ФАС поставила вопрос об отмене запрета на ввоз в Россию дешевого бензина

РБК10:44

Иностранное топливо могут пустить в Россию

Коммерсантъ10:57

В России перестало хватать бензина

Lenta.ru11:36

Глава управления ФАС: Ажиотаж вокруг бензина на бирже по большей части из области психологии

Интерфакс07:13
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Шоу-бизнес

Собчак сломала нос и попала в больницу

Lenta.ru 09:34
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Происшествия

Музей Горького загорелся в Нижнем Новгороде

Огонь вспыхнул около 17:20 25 июня на улице Минина, на втором этаже купеческого дома Бурмистровой, который в 1958 году серьезно пострадал от пожара, после чего музей переехал в другое здание, но особняк остался в его структуре.
Вести.Ru 11:15
8
Авто

Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей в мире

Эксперты отмечают, что качество современных машин в первую очередь зависит от «безотказных технологий», так как существуют наиболее проблемные места, например, мультимедиа, в частности подключение Android Auto/Apple CarPlay, Bluetooth и сами тачпады.
32CARS.ru 01:14
3
Происшествия

Жена Ефремова отсудила компенсацию за разбитую машину

Lenta.ru 03:27
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Общество

Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

Глава пресс-службы департамента здравоохранения Род-Айленда Джозеф Уэнделкен сообщил, что причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея - стало огнестрельное ранение в голову.
Газета.Ru 12:09
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Авто

Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля

С 1 июля 2020 года в России начнут действовать несколько новых правил для водителей, которые касаются медосвидетельствования, регистрации тюнингованных машин и импорта машин с правым рулем, сообщают Autonews.
Lenta.ru 09:10
378
Общество

В Орловской области продлили ограничения по коронавирусу

Ограничительные мероприятия, введенные из-за распространения коронавируса, продлены в Орловской области до 16 июля, при этом масочный режим в общественных местах сохранится до конца июля, сообщает администрация региона.
РИА Новости 12:32
5
Шоу-бизнес

Харламов снова отреагировал на слухи о фиктивном разводе с Асмус

Знаменитый шоумен юморист и резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал слухи о своем разводе с актрисой Кристиной Асмус.
Народные новости 08:10
317
Общество

В РФ смягчили ограничения на въезд иностранных специалистов

Правительство РФ своим распоряжением смягчило ограничения на въезд в Россию иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в РФ.
Интерфакс 11:54
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Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
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Политика

Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео

Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru вчера в 08:57
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Политика

Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму

Газета.Ru 11:21
1,4K
Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
4,7K
Армия и оружие

Как Ливия стала причиной раскола в НАТО

Действия Анкары во внешней политике уже во второй раз стали поводом для резких заявлений со стороны Эммануэля Макрона в отношении НАТО.
Газета.Ru 12:02
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Наука

В борьбе с раком поможет ультразвук

Израильским ученым удалось разработать неинвазивную технологическую платформу, которая способная доставлять гены в клетки раковой опухоли молочной железы.
ToDay News Ufa 05:29
Общество

В Росавиации планируют возобновить международные полеты

Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
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Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru 23 июня в 12:16
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Наука

Для лечения болезни Паркинсона применили генную терапию

Evo-rus.com 07:23
Энергетика

Европе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru 23 июня в 23:00
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
7,2K
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова рассказала о состоянии отца

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, сожалеет и раскаивается в содеянном.
Культуромания 12:14
13
Общество

В Краснодарском крае откроются кафе и рестораны

Аргументы недели 06:18
2
Кино

Японский робот Эрика снимется в фильме

Газета.Ru 09:29
1
Политика

Кедми связал беспорядки в США с падением влияния Вашингтона в мире

США со временем преодолеют проблемы, связанные с недовольством населения страны расовой дискриминацией, но авторитету Вашингтона уже был нанесен серьезный урон.
Политика Сегодня 22 июня в 12:58
Игры

Представлен новый трейлер Cyberpunk 2077

Матч ТВ 12:32
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Шоу-бизнес

Ирина Акулова получила предложение руки и сердца от мужчины младше ее на 17 лет

StarHit.ru 12:11
Происшествия

Полиция начала проверку данных о двойном голосовании по поправкам

«Столичной полицией проводится административное расследование в связи с публикацией на одном из интернет-ресурсов видеосюжета «Как проголосовать дважды» о нарушениях законодательства на голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
Известия 12:36
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Происшествия

Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

РБК 09:36
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Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
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Общество

Канделаки рассказала о домогательствах Саакашвили

Газета.Ru 11:57
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