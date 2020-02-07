Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала существенный рост оптовых цен на медицинские маски в оптовом сегменте. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщил замглавы службы Андрей Цариковский.

ФАС сообщила о росте оптовых цен на медицинские маски

Технологии Samsung объяснила блокировку смарт-телевизоров в России Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке некоторых телевизоров данного бренда на территории России.

Политика «Делиться не готов»: чего хочет Лукашенко от Путина «Лукашенко хочет получить нефть со скидкой и газ по ценам, как для Смоленска, но делиться суверенитетом взамен этих благ не готов», — интерпретировала сообщения «Газета.ru».

Политика Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента.

Происшествия В Приморье неизвестные убили амурского тигра Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты - занесен в Международную Красную книгу.

Политика Чавушоглу: российская военная делегация посетит Турцию Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в субботу состоится визит военной делегации из России.

Экономика В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.

Политика Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.

Политика Песков объяснил необходимость поправок о Госсовете в Конституции Необходимость внесения поправок в Конституцию РФ в части формирования Государственного обусловлены тем, что основной закон страны должен отвечать уровню развития политической системы.

Общество Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.

Политика Лавров ответил на угрозы США о санкциях против «Роснефти» По данным агентства, накануне советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять в ближайшее время меры против «Роснефти», если она не изменит свою политику в отношении Венесуэлы.

Баскетбол ЦСКА проиграл «Олимпиакосу» в Евролиге В Пиреях подошел к концу матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный "Олимпиакос" одолел ЦСКА.

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Происшествия В Ростовской области завершили расследование дела серийного убийцы Следователи в Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении изнасилований и убийств, передаёт пресс-служба СУ СК России по области.