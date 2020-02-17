Экономика

ВедомостиВедомостиФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы

«Ведомости» ознакомились с текстом документа, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника. Необходимо перейти от исторического принципа распределения квот к распределению их на аукционах, предлагает ФАС. Замруководителя службы Михаил Евраев говорит, что это поможет развиваться рынку.
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с чего всё началось

ФАС предлагает ввести электронные аукционы на право добычи рыбы в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает заменить исторический принцип распределения квоты на вылов рыбы в России электронными аукционами и направила письмо с соответствующими предложениями в Росрыболовство. Об этом ТАСС сообщили в Росрыболовстве.
ТАССвчера в 13:09

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:06

ФАС вернулась к идее заменить аукционами принцип распределения квот на вылов рыбы

Интерфаксвчера в 10:59

ФАС предложила ввести электронные аукционы на право добычи рыбы

News.ruвчера в 17:35

ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы

Ведомостивчера в 13:23

ФАС предлагает ввести электронные аукционы на право добычи рыбы в России

ТАССвчера в 13:09

Главные новости к утру 18 февраля

Коммерсантъвчера в 23:00

В Приморье рыбаки не могут объявить мораторий на аукционное распределение ресурсов

SM Newsвчера в 07:19
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Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
ГТРК Чувашия вчера в 09:20
Общество

Названа причина отставки начальника московской полиции

Газета.Ru вчера в 11:11
Авто

Pagani показала гиперкар за 5 млн евро

Корпорация Pagani показала новый гиперкар Imola, тираж которого будет ограничен.
Car.ru вчера в 22:47
Гаджеты

Okko выпустил приставку для телевизора

Lenta.ru вчера в 23:32
Политика

Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года

Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
РБК 01:00
Политика

Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией

Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt, опубликованном 17 февраля.
Известия вчера в 17:58
Политика

Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии

Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.
РБК 16 февраля в 19:54
Общество

В РАН прокомментировали фильм Дудя о ВИЧ

Фильм журналиста Юрия Дудя повысил интерес россиян к обследованию на ВИЧ, заявил глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Вадим Покровский.
ФАН 00:51
Политика

СМИ: В районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»

Отмечается, что рейс MH17 пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы «Бук-М1».
RT на русском вчера в 18:55
Здоровье

Заведено очередное дело о контрабанде антидепрессанта

Астраханская таможня завела дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере против страдающей от психиатрического заболевания Ольги Калиновской, которая получила по почте таблетки.
Коммерсантъ вчера в 16:58
Кино

Бекмамбетов в Кронштадте начал съемки фильма «Девятаев»

Peterburg2.ru вчера в 12:28
Общество

Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии

Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
РЕН ТВ вчера в 07:25
Шоу-бизнес

Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой

Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.
News.ru вчера в 06:26
Здоровье

Мишустин призвал снять ограничения на закупки иностранных лекарств

Что же касается отмены ограничений на импорт лекарств, то речь идет о препаратах из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств.
Что происходит 15 февраля в 15:20
Здоровье

Кабинет компьютерной томографии открыли в Олекминске

С открытием кабинета компьютерного томографа в районной больнице у олекминчан появилась возможность обследования, не выезжая за пределы района.
ИА ЯСИА 00:00
Технологии

Хакеры начали новую волну атак на российские банки и энергокомпании

По данным специалистов, около 60% фишинговых писем были получены представителями энергокомпаний, однако 80% атак пришлось на российские банки.
VSE42.RU 00:47
Армия и оружие

Российские «Панцирь-С» смогли сбить израильскую ракету только с 9 раза

Avia.pro вчера в 04:41
Здоровье

Коронавирус в Якутии не зарегистрирован

Все результаты анализов подтверждены в части отсутствия коронавируса, — сказала Елена Афраимовна.
Якутия Daily вчера в 00:01
Общество

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

РИА Новости вчера в 21:37
Политика

Сергей Лавров назвал главное условие для нового саммита по Донбассу

На Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД России Сергей Лавров назвал главное условие проведения встречи в нормандском формате.
Вести.Ru вчера в 06:38
Общество

Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке

Роскачество исследовало тушеную говядину и сделало печальный вывод: содержимое проверенных банок не соответствует ГОСТу.
Российская газета 00:00
Общество

Якубович спас Диброва во время приступа

Как сообщает сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на очевидцев произошедшего, Дибров находился в кафе кинотеатра и общался с Якубовичем, но во время разговора ему вдруг стало плохо.
Свободная Пресса вчера в 15:19
Политика

Глава МВД Украины пообещал эвакуировать из Китая гражданина России

49 граждан Украины и 25 иностранцев будут эвакуированы из Китая украинским спецрейсом, 18 февраля сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков в эфире программы «Свобода слова».
Красная весна 00:53
Общество

От коронавируса умер главврач больницы в Ухане

Znak.com 00:44
Политика

В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву

Газета.Ru вчера в 13:11
Происшествия

СК назвал причину стрельбы на рынке в Калининграде

Следственный комитет России по Калининградской области возбудил дело по факту стрельбы на Центральном рынке в Калининграде.
Газета.Ru 15 февраля в 15:51
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Происшествия

В Казахстане задержали готовивших теракты экстремистов

В Алма-Ате задержали двух экстремистов, готовивших теракты, сообщил портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу Комитета нацбезопасности Казахстана.
РБК 00:15
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
РИА Новости вчера в 15:13
Космос

Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу

Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
РИА Новости вчера в 10:59
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