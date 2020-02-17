Экономика
ВедомостиФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы
«Ведомости» ознакомились с текстом документа, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника. Необходимо перейти от исторического принципа распределения квот к распределению их на аукционах, предлагает ФАС. Замруководителя службы Михаил Евраев говорит, что это поможет развиваться рынку.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает заменить исторический принцип распределения квоты на вылов рыбы в России электронными аукционами и направила письмо с соответствующими предложениями в Росрыболовство. Об этом ТАСС сообщили в Росрыболовстве.ТАССвчера в 13:09
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ФАС вернулась к идее заменить аукционами принцип распределения квот на вылов рыбы
Интерфаксвчера в 10:59
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