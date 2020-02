Список новинок Xbox Game Pass: Ninja Gaiden 2 (Xbox One) — 20 февраля; Kingdom Hearts III (Xbox One) — 25 февраля; Wasteland Remastered (Xbox One, PC) — 25 февраля; Two Point Hospital (Xbox One, PC) — 25 февраля; Yakuza 0 (Xbox One, PC) — 26 февраля; Jackbox Party Pack 3 (Xbox One); Indivisible (PC); Reigns: Game Of Thrones (PC).