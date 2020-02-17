Экономика

ВедомостиВедомостиФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы

«Ведомости» ознакомились с текстом документа, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника. Необходимо перейти от исторического принципа распределения квот к распределению их на аукционах, предлагает ФАС. Замруководителя службы Михаил Евраев говорит, что это поможет развиваться рынку.
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с чего всё началось

ФАС предлагает ввести электронные аукционы на право добычи рыбы в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает заменить исторический принцип распределения квоты на вылов рыбы в России электронными аукционами и направила письмо с соответствующими предложениями в Росрыболовство. Об этом ТАСС сообщили в Росрыболовстве.
ТАССвчера в 13:09

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ФАС намерена заменить принцип распределения квот на вылов рыбы аукционами

Газета.Ru00:25

ФАС предлагает ввести электронные аукционы на право добычи рыбы в России

ТАССвчера в 13:09

Главные новости к утру 18 февраля

Коммерсантъвчера в 23:00

ФАС предложила ввести электронные аукционы на право добычи рыбы

News.ruвчера в 17:35

ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы

Ведомостивчера в 13:23

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:06

ФАС вернулась к идее заменить аукционами принцип распределения квот на вылов рыбы

Интерфаксвчера в 10:59
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Авто

Дизайн нового кроссовера Kia Sorento полностью рассекречен

Автоновости дня 16 февраля в 22:18
Армия и оружие

В ЛНР заявили о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы Украины во вторник предприняли попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, сообщила Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР).
ТАСС 03:33
Происшествия

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Интерфакс вчера в 04:59
Общество

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

Клиенты Сбербанка столкнулись с кратковременными проблемами в работе сервиса «Сбербанк Онлайн». Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.
РБК 03:35
Политика

Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17

На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
РИА Новости 01:26
Политика

В Минске оценили слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией

Депутат отметил, что белорусы и россияне — братские народы и "за это надо держаться".
РИА Новости 02:27
Футбол

«Рубин» объявил о подписании контракта с Тарасовым

«Рубин» объявил на своем официальном сайте о подписании контракта с полузащитником Дмитрием Тарасовым.
РБК 02:45
Шоу-бизнес

Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях

Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
Shraibikus News вчера в 08:47
Армия и оружие

В Киеве заявили о начале наступления войск ЛНР

В Киеве сообщили, что вооруженные формирования Луганской Народной Республики (ЛНР) начали наступление на позиции ВС Украины и применяют оружие, запрещенное минскими соглашениями.
Известия 03:50
Общество

Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии

Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
РЕН ТВ вчера в 07:25
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Общество

Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры

Решение об экстрадиции в Россию экс-директора департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо вступило в силу, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:05
Политика

Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии

Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.
РБК 16 февраля в 19:54
Спорт

Устюгов может сняться со «Ски Тура»

Ранее сегодня, 17 февраля, стало известно, что лидер женской сборной России Наталья Непряева снялась со «Ски Тура» из-за проблем со здоровьем.
Чемпионат вчера в 07:35
Общество

Дмитрия Диброва госпитализировали после приступа эпилепсии

1rnd.ru вчера в 14:57
Армия и оружие

США сворачивают программу по созданию ракет средней дальности

Американское Минобороны сворачивает очередную программу, направленную на создание ракетных вооружений.
Актуальные Новости 02:59
Здоровье

Главврач госпиталя в Ухане умер от коронавируса

Городовой 01:49
Футбол

Кокорин забил первый гол за «Сочи» через 6 минут после дебюта

ODDS.ru вчера в 10:17
Армия и оружие

В Минобороны РФ рассказали о новых элементах военной формы

В Минобороны РФ рассказали о новых элементах военной формы. С 2020 года служащие получат новые камуфлированные спортивные костюмы.
Piter.tv 02:58
Хоккей

«Вашингтон» проиграл «Вегасу» в матче НХЛ

REGNUM 01:37
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Политика

Зеленский созвал заседание СНБО на фоне обстрелов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на фоне обстрелов на линии разграничения в Донбассе.
РБК 04:05
Общество

Советское жилье в Москве стало дефицитом

Малогабаритные квартиры, расположенные в московских домах 1960-1970-х годов постройки, стали дефицитом на рынке аренды жилья.
Lenta.ru 03:43
Шоу-бизнес

Тучная модель Эшли Грэм снялась обнаженной после родов

Известная плюс-сайз модель из Соединенных Штатов Эшли Грэм впервые снялась обнаженной после того, как родила первенца.
Московский Комсомолец 02:23
Шоу-бизнес

Дети Аллы Пугачевой впервые покатались на лыжах

Телеведущий Максим Галкин поделился с поклонниками в микроблоге видеороликами, на которых видно, как их общие с Аллой Пугачевой дети – 6-летние двойняшки Гарри и Лиза, учатся кататься на лыжах.
Bimru.ru 16 февраля в 09:26
Культура

Мишустин поздравил композитора Геннадия Гладкова с 85-летием

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поздравил композитора Геннадия Гладкова с юбилеем.
REGNUM 04:00
Происшествия

В Ленинградской области мужчина пытался закопать бочку с телом матери

Полицейские задержали мужчину, который пытался закопать бочку с женским телом в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 03:24
Шоу-бизнес

Елена Степаненко станет ведущей нового шоу на «Россия-1»

StarHit.ru вчера в 23:30
Наука

Получена атомная структура оболочки коронавируса

ToDay News Ufa вчера в 11:46
Общество

Правительство отклонило проект о переносе выходного дня на 31 декабря

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, предполагающий создание нормы переноса одного выходного в году на 31 декабря, сообщает 18 февраля ТАСС, у которого в распоряжении имеется копия документа.
Известия 00:13
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