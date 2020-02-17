Экономика

ВедомостиВедомостиФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы

«Ведомости» ознакомились с текстом документа, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника. Необходимо перейти от исторического принципа распределения квот к распределению их на аукционах, предлагает ФАС. Замруководителя службы Михаил Евраев говорит, что это поможет развиваться рынку.
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с чего всё началось

ФАС предлагает ввести электронные аукционы на право добычи рыбы в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает заменить исторический принцип распределения квоты на вылов рыбы в России электронными аукционами и направила письмо с соответствующими предложениями в Росрыболовство. Об этом ТАСС сообщили в Росрыболовстве.
ТАССвчера в 13:09

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ФАС намерена заменить принцип распределения квот на вылов рыбы аукционами

Газета.Ru00:25

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:06

Главные новости к утру 18 февраля

Коммерсантъвчера в 23:00

ФАС предложила ввести электронные аукционы на право добычи рыбы

News.ruвчера в 17:35

ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы

Ведомостивчера в 13:23

ФАС предлагает ввести электронные аукционы на право добычи рыбы в России

ТАССвчера в 13:09

ФАС вернулась к идее заменить аукционами принцип распределения квот на вылов рыбы

Интерфаксвчера в 10:59
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Общество

Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии

РЕН ТВ вчера в 07:25
Происшествия

Адвокат назвал причину задержания гендиректора ОЭЗ «Титановая долина»

Генеральный директор особой экономической зоны "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан в Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Алексей Зорин.
РИА Новости 02:11
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Технологии

Изыскательские работы для Ленского моста начались в Якутии

Концессионер начал изыскательские работы в Якутии для строительства моста через реку Лена.
EastRussia вчера в 19:18
Политика

Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17

На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
РИА Новости 01:26
Происшествия

Вылетевший из Екатеринбурга самолет не смог сесть в Казани из-за ветра

По данным E1, ссылающегося на одного из пассажиров рейса, речь идет о самолете Bombardier CRJ200 авиакомпании «Руслайн», который вечером 17 февраля вылетел из Екатеринбурга и не смог приземлиться в Казани из-за сильного ветра.
РБК 02:26
Здоровье

Число жертв коронавируса увеличилось до 1383 человек

За пределами КНР зафиксирован 447 подтвержденных случаев заражения. Всего погибли 1383 человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РБК.
Приморье24 15 февраля в 02:31
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru вчера в 02:29
Общество

Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата

Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Интерфакс вчера в 16:34
Авто

Toyota разработает новые Crown и Mark X совместно с Mazda

Актуальная версия Toyota Mark X была снята с производства в самом конце прошлого года и о приемники речи не шло.
SpeedMe вчера в 23:43
Экономика

ЦБ обновит признаки отмывания денег через НКО

Банк России обновил признаки финансирования терроризма и отмывания денег с помощью НКО, в том числе иностранных.
BFM.ru 01:22
Армия и оружие

ЛНР начала наступление в Донбассе

Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный.
Lenta.ru 02:18
Шоу-бизнес

Анна Семенович призвала журналистов перестать печатать гадости про нее

Со своей страницы в Инстаграм Семенович обратилась к журналистам с просьбой относиться добрее к ней и друг другу.
МонаВиста вчера в 12:03
Происшествия

Экскаваторщик нашел мертвую россиянку в бочке с отходами

Прибывшие на место полицейские извлекли из бочки тело женщины и чемодан с одеждой.
Lenta.ru 02:29
Здоровье

Главврач больницы в Ухане умер от коронавируса

Главный врач крупной китайской больницы Уханя Лю Чжимин скончался от коронавируса.
Газета.Ru 01:16
Общество

Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты

Затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге, которые были закрыты в понедельник в связи с возможным подъемом уровня воды в дельте реки Невы до опасных значений, открыты, сообщает дирекция КЗС.
РИА Новости 00:36
Происшествия

В Казахстане задержаны планировавшие теракты экстремисты

В Алма-Ате задержаны два экстремиста, которые планировали осуществление терактов в местах массового скопления людей.
RT на русском вчера в 23:35
Происшествия

Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца

Мать двоих детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца.
Российская газета 00:59
Политика

Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса.
Известия 01:54
Политика

Охрана не пустила Порошенко в зал на Мюнхенской конференции

По словам последнего, организаторы мероприятия отказались пускать Порошенко в зал, где в данный момент проходило выступление украинского лидера Владимира Зеленского.
Политическая Экспертиза вчера в 10:05
Общество

Якубович спас Диброва, которому стало плохо в кинотеатре

Первую помощь ведущему оказал его коллега, Леонид Якубович.
РЕН ТВ 01:03
Футбол

Федор Смолов забил первый гол мадридскому «Реалу»

Четвертая Власть вчера в 01:08
Шоу-бизнес

Лариса Долина показала обновленное лицо на свадьбе у Лены Лениной

Ленина рассказала о некоторых подробностях прошедшего торжества, сказав, что на ее свадьбе среди гостей была ее близкая подруга, джазовая певица Лариса Долина.
RuNews24.ru вчера в 05:13
Экономика

Центробанк спрогнозировал рост ВВП в первом квартале на 2,5%

Согласно прогнозу Центробанка, российская экономика продемонстрирует относительно высокий рост в первом квартале, но затем замедлится и по итогам года прибавит лишь 1,5 - 2%. А вот рекордно низкая в начале года инфляция начнет разгоняться и выйдет на показатель до 4%. Негатива добавит китайский вирус, уже признанный ЦБ фактором риска.
Газета.Ru вчера в 14:50
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«Газпром» отказался говорить о будущем «Северного потока-2»

Представитель компании отказался рассуждать о будущем проекта, если Вашингтон введет санкционный пакет в отношении инвесторов и потенциальных покупателей «голубого топлива», тем самым заблокировав поставки.
Московский Комсомолец 01:47
Происшествия

Пожар в крупнейшем торговом центре Баку потушили

ТАСС 01:05
Авто

Представитель Toyota рассказал, чем гибриды лучше электрокаров

Представитель Toyota напомнил, что в настоящее время все ведущие мировые автопроизводители работают над тем, чтобы снизить объёмы выбросов от автомобилей и тем самым остановить процесс изменения климата, однако на данный момент всё ещё неясно, какие именно транспортные средства окажутся на высшей ступени эволюции.
Quto.ru вчера в 07:15
Армия и оружие

Авиаполк ЮВО получил партию новых штурмовиков Су-25СМ3

Авиаполк получил партию из трех новых штурмовиков Су-25СМ3, которые являются модернизированной версией советского самолета.
Дни24 02:11
Политика

Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей

Отношения между Россией и Польшей достигли низшей точки за все время с окончания Второй мировой войны, в том числе из-за попыток Варшавы переписать историю.
BFM.ru 02:01
Политика

Пушков оценил слова главы МИД Украины о «войне Белоруссии с Россией»

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков оценил слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и Россией.
Народные новости вчера в 21:53
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