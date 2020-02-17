Экономика

ВедомостиВедомостиФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы

«Ведомости» ознакомились с текстом документа, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника. Необходимо перейти от исторического принципа распределения квот к распределению их на аукционах, предлагает ФАС. Замруководителя службы Михаил Евраев говорит, что это поможет развиваться рынку.
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с чего всё началось

ФАС предлагает ввести электронные аукционы на право добычи рыбы в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает заменить исторический принцип распределения квоты на вылов рыбы в России электронными аукционами и направила письмо с соответствующими предложениями в Росрыболовство. Об этом ТАСС сообщили в Росрыболовстве.
ТАССвчера в 13:09

Подробнее о событии

ФАС намерена заменить принцип распределения квот на вылов рыбы аукционами

Газета.Ru00:25

ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы

Ведомостивчера в 13:23

Главные новости к утру 18 февраля

Коммерсантъвчера в 23:00

ФАС предложила ввести электронные аукционы на право добычи рыбы

News.ruвчера в 17:35

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:06

ФАС предлагает ввести электронные аукционы на право добычи рыбы в России

ТАССвчера в 13:09

ФАС вернулась к идее заменить аукционами принцип распределения квот на вылов рыбы

Интерфаксвчера в 10:59
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Общество

Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании.
Ведомости 04:36
Шоу-бизнес

Племянник Елизаветы II развелся после 27 лет брака

Пара завела двоих детей — Маргарет и Чарльза. После 27 лет брака супруги решили развестись. О причинах расставания не сообщается.
Народные новости 05:43
Культура

Ширвиндт прокомментировал слухи об уходе с поста худрука Театра сатиры

Художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист России Александр Ширвиндт заявил, что рано говорить о его отставке.
Mockva.ru 15 февраля в 08:46
Политика

Спикер грузинского парламента выступил под гимн СССР

Советский гимн включили представители оппозиции, которые были против выступления Талаквадзе с ежегодным отчетом о работе законодательного органа.
Известия 06:36
Армия и оружие

В ЛНР заявили о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ в Донбассе

ТАСС 03:33
Экономика

Законопроект о снижении НДС до 15% внесен в Госдуму

Фракция партии «Справедливая Россия» внесла на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 15%.
Известия 04:49
Общество

Посольство назвало сроки схода россиян с карантинного лайнера в Японии

Россияне с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, начнут сходить с судна в среду, 19 февраля.
РБК 06:59
Футбол

Кокорин забил в ворота «Динамо» в дебютном матче за «Сочи»

Форвард вышел на замену во втором тайме контрольного матча с московским «Динамо» на сборе в Турции и уже через шесть минут поразил ворота соперника.
RT на русском вчера в 10:17
Политика

В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.
RT на русском 05:20
Происшествия

В Мурманской области погиб военнослужащий-контрактник

РБК 07:03
Гаджеты

Подразделение Сбербанка представило свой первый гаджет

ToDay News Ufa 01:06
Происшествия

Сотрудник ГИБДД покончил с собой в служебном кабинете

В служебном кабинете межмуниципального отдела ОМВД «Скопинский» в Рязанской области обнаружено тело сотрудника ГИБДД.
Lenta.ru 06:30
Происшествия

В реке Дон произошла массовая гибель рыбы

Специалисты устанавливают причины гибели рыбы в реке Дон на территории Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель министерства природных ресурсов и экологии региона.
РИА Новости 06:34
Происшествия

В Крыму подросток пожаловался на пытки в полиции. СК начал проверку

Уже в отделении, по словам молодого человека, трое полицейских начали требовать, чтобы он им все рассказал.
Юга.ру 04:49
Общество

Польские шахтеры перекрыли железную дорогу

В блокаде железной дороги участвуют шахтеры 13 крупнейших профсоюзов страны таких как: «Солидарность», профсоюз горняков, «Кадры» или «Август 80».
Солидарность 04:58
Армия и оружие

Киев обвинил Россию в атаке на свои позиции в Донбассе

REGNUM 03:29
Авто

Land Rover Defender в новой части бондианы: прыжки и гонки по болоту

Компания Land Rover опубликовала видео со съемочной площадки нового фильма о Джеймсе Бонде — «Не время умирать», в котором приняли участие внедорожники Defender нового поколения.
AutoNews вчера в 07:49
Происшествия

Суд арестовал напавшего с ножом на людей в московском храме

Напавший 16 февраля на храм в центре Москвы 26-летний житель Липецкой области Ефим Ефимов взят под стражу.
РБК 07:01
Политика

Украинский самолет эвакуирует из Китая россиянина

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев поможет перевезти граждан нескольких стран, в том числе России, из Китая из-за распространения нового типа коронавируса.
Аргументы недели 03:48
Музыка

Оззи Осборн отменил американскую часть тура из-за болезни Паркинсона

Бывший фронтмен культовой хеви-метал группы Black Sabbath Оззи Осборн отменил концерты в Соединенных Штатах в рамках своего турне No More Tours II.
NewInform 04:08
ЖКХ

Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить

Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.
RT на русском вчера в 20:04
Гаджеты

Дисплей Samsung Galaxy S20 Ultra назвали лучшим в мире

Эксперты после изучения дисплея смартфона назвали его лучшим из существующих в мире.
News.ru 06:14
Политика

Госдума одобрила введение звания «Город трудовой доблести»

Госдума приняла во втором чтении президентский законопроект о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести".
Российская газета 06:24
Политика

В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов

Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
ТАСС 03:34
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

ТАСС 04:42
Общество

Госдума разрешила показывать нацистскую символику без пропаганды

Изначально авторы проекта закона предлагали убрать наказание за нацистскую символику и другую запрещенную в России атрибутику в литературных произведениях, научных трудах и т.д. Однако позднее была внесена поправка, согласно которой не предусмотрено административное наказание за использования нацистской символики без пропаганды.
Газета.Ru 06:10
Общество

Телеведущий Дибров пока останется в больнице

Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров сообщил "Интерфаксу", что остается в больнице под наблюдением врачей для профилактики.
Интерфакс 05:58
Общество

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

Самый богатый человек в мире, глава Amazon Джефф Безос объявил о создании нового фонда — Bezos Earth Fund — для борьбы с климатическими изменениями.
РИА Новости вчера в 21:37
Армия и оружие

Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева

Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
RT на русском 06:17
Общество

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников

Обеспечивать школьников начальных классов бесплатным горячим питанием президент России Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января, инициатива поступила в Госдуму 1 февраля.
Известия 05:58
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