Экономика

ВедомостиВедомостиФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы

«Ведомости» ознакомились с текстом документа, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника. Необходимо перейти от исторического принципа распределения квот к распределению их на аукционах, предлагает ФАС. Замруководителя службы Михаил Евраев говорит, что это поможет развиваться рынку.
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с чего всё началось

ФАС предлагает ввести электронные аукционы на право добычи рыбы в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает заменить исторический принцип распределения квоты на вылов рыбы в России электронными аукционами и направила письмо с соответствующими предложениями в Росрыболовство. Об этом ТАСС сообщили в Росрыболовстве.
ТАССвчера в 13:09

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ФАС намерена заменить принцип распределения квот на вылов рыбы аукционами

Газета.Ru00:25

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ТАССвчера в 13:09

ФАС вернулась к идее заменить аукционами принцип распределения квот на вылов рыбы

Интерфаксвчера в 10:59
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